Claves para despedirse elegantemente de un trabajo

Eso de que la vida da muchas vueltas es también muy aplicable al trabajo. Cada vez más, de hecho, porque la seguridad laboral va perdiendo peso frente al bienestar y quien se lo puede permitir no duda en dejar un puesto para probar suerte en otro. Hay personas que lo tienen claro desde el primer día y prefieren no ir más allá del período de prueba; otros no se atreven a saltar al vacío, pero preparan su salida participando en los procesos de selección en los que ven encaje; a algunos los tientan desde otras compañías; y también hay quien decide tomarse un año sabático para replantearse el rumbo. Pero, sea cual sea el caso, conviene irse elegantemente. Nunca se sabe a qué jefe o compañero nos volveremos a encontrar a lo largo de nuestra carrera ni en qué situación estaremos entonces.

Una vez tomada la determinación de abandonar la empresa, para José Luis Risco, socio de Talent de EY hay dos normas fundamentales; justificarlo bien e ir con la verdad por delante. «Demuestra madurez y responsabilidad. No sabes con qué información cuenta la otra parte. Si no reconoces, por ejemplo, que si tienes otro empleo es porque lo has buscado y lo saben perderás su confianza. Puede parecer que ya no importa, pero hay que cuidar nuestra reputación», subraya.

¿Y si esas explicaciones implican críticas hacia la empresa? ¿Podemos decir abiertamente que ese trabajo no es lo que queremos hacer el resto de nuestra vida o que los proyectos que nos encomiendan no nos aportan mucho? «Se puede y se debe. En eso hay que copiar a las nuevas generaciones, que son muy trasparentes. Además, en Recursos Humanos tenemos que interiorizar que el mundo ha cambiado y tomar nota de los motivos por los que un trabajador quiere irse», explica este experto, que también recomienda «consensuar entre las dos partes el mensaje que se trasladará al resto de la organización para garantizar que tanto el trabajador como los compañeros vivan la salida con tranquilidad».

Mantener el contacto

A partir de aquí también hay una serie de pautas que conviene seguir en todos los casos. La primera, comunicarlo cuanto antes. «La marcha de un empleado siempre requiere una adaptación del trabajo, así que nos agradecerán que les demos todo el tiempo posible para organizarse. No nos limitemos al preaviso legal si es posible», señala Risco. «En primer lugar hay que decírselo a nuestro jefe y, como a partir de ahí ya no controlaremos la información, inmediatamente después hay que contárselo a los compañeros. Es importante evitar las conversaciones 'de café'; no hay que hablar nunca mal ni de la empresa ni de nadie. Por último, acudiría a Recursos Humanos, que se ocupa de la parte formal», explica.

Puede que en ese momento la empresa nos haga una contraoferta. No la rechacemos sin más. «Del mismo modo que a mí me molestaría que nos les importara mi marcha y no me ofrezcan nada para mejorar mi situación, a ellos les puede ofender que ni nos planteemos quedarnos. Aunque ya tengamos claro que nos vamos, hay que dar esa oportunidad y fijar una fecha para responder», aconseja.

Después, toca volver al trabajo y lo recomendable es hacerlo con la disponibilidad de siempre. De hecho, incluso conviene ofrecerse para solventar dudas que puedan surgir cuando ya no estemos. Finalmente, hay que despedirse de las personas con las que has tenido trato, ya sea en persona o por mail. «Si quieres dejar la puerta abierta tienes que ir a lo positivo; ver qué te ha a portado ese trabajo, qué te llevas. Hay que ser agradecido y plasmarlo, no desaparecer sin más», señala Risco.

La última recomendación sería mantener el contacto con los compañeros. De verdad, no sólo con un feliz cumpleaños por Facebook. «Hay que intentar seguir perteneciendo a la comunidad y mostrar interés por tu antigua compañía. Puedes comentar las publicaciones en LinkedIn de la empresa, acudir a actos donde se reúnan los compañeros o quedar con ellos», aconseja Risco.