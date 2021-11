¿Eres de Telegram o de WhatsApp?

Cada caída de WhatsApp va seguida de un incremento de usuarios de aplicaciones de mensajería alternativas, sobre todo Telegram. También sucede cada vez que WhatsApp anuncia un cambio en las normas que suele ir en detrimento de la privacidad de sus usuarios. Entonces, ¿me paso a Telegram o regreso a WhatsApp?

Llegó en el año 2013 de la mano de los hermanos rusos Pável y Nikolái Dúrov telegram

Nació en 2009 pero 'explotó' en 2012; pertenece al mismo grupo que Facebook whatsapp

¿Cómo funcionan?

Ambos son servicios de mensajería gratuitos en los que se crea una cuenta utilizando un número de teléfono y en los que se pueden compartir mensajes, fotografías, vídeos, documentos, utilizar emojis, stickers, mensajes de voz y contactos. Se pueden crear grupos con varios usuarios y los dos cuentan con una aplicación para móvil y para ordenador, así como versión web. Permiten utilizar una cuenta en varios dispositivos y que esté sincronizada en todos, pero Telegram se basa en la nube, por lo que no hace falta que el móvil esté encendido, mientras que en WhatsApp sí. En este sentido...

Mejor: Telegram.

Número de usuarios

Durante la última caída mundial de WhatsApp durante seis horas en octubre, se dieron de alta en Telegram 70 millones de nuevos usuarios, con lo que ya suman 570 millones. Es el segundo servicio en usuarios del mundo, a gran distancia de WhatsApp: 2.000 millones.

Mejor: WhatsApp.

Privacidad

Hace unos meses WhatsApp intentó imponer unas nuevas condiciones a sus usuarios. Pretendía recoger toda la información de esas personas y unificar los datos de sus aplicaciones (Instagram, Facebook y WhatsApp) para crear perfiles publicitarios más detallados para sus anunciantes. En Europa la General Data Protection Regulation (GPDR) establece que parar ello es preciso tener consentimiento explícito del usuario. WhatsApp amenazó con dejar sin servicio a quienes no aceptase las condiciones, y millones de personas se dieran de alta en Telegram y otras aplicaciones. Entonces, la empresa reculó.

En WhatsApp los mensajes se codifican en el dispositivo que los envía y se descifran en el que recibe el mensaje, por lo que nadie puede ver su contenido en el camino, ni siquiera WhatsApp. Esta codificación solo sucede en Telegram en los chats privados entre dos personas.

Mejor: WhatsApp por la mínima.

Videollamadas y llamadas

Las dos permiten realizar llamadas y videollamadas, pero en el caso de WhatsApp solo pueden estar ocho usuarios activos como máximo, mientras que en Telegram existen los chats de voz dentro de un grupo con un límite de mil personas –las primeras treinta pueden participar con vídeo–. Se puede grabar la conversación y compartirla después.

Mejor: Telegram.

Qué se puede enviar

En los dos servicios se pueden enviar mensajes de texto, de sonido, gifs animados, stickers, archivos de cualquier tipo y la ubicación, y Telegram da también la opción de enviar encuestas. En Telegram los archivos que se comparten pueden ser hasta de 2 GB mientras, que en WhatsApp el máximo es de 100 MB.

En los dos se pueden borrar los mensajes enviados, pero en WhatsApp, si lo ha leído la otra persona o personas –en el caso de que fuera dirigido a un grupo–, solo se borrará en el teléfono de quien lo ha enviado, pero seguirá siendo visible para el resto. En Telegram sí se pueden eliminar los mensajes enviados y vistos para todos y también se pueden editar. Telegram incluye la opción de autodestruir los mensajes en los chats privados después del tiempo que se indique y en WhatsApp se puede indicar cuando se envía una imagen que solo se pueda ver una vez.

Mejor: Telegram por la mínima.

Uso de bots

Telegram permite incorporar bots, usuarios automatizados que ofrecen servicios como activar una alerta, convertir a texto un mensaje de voz o conocer la letra de una canción, saber cuándo está disponible una serie o minijuegos, por poner algunos ejemplos. En WhatsApp hay chatbots que se usan para dar servicio de atención al cliente.

Mejor: Telegram.

Almacenamiento y gestión de chats

El límite de personas en un grupo de WhatsApp son 256. Los chats ocupan espacio en el móvil y se puede exportar el chat y guardarlo o enviarlo por correo o por otro servicio de mensajería, también guardarlo en Google Drive o iCloud con cifrado o contraseña. En Telegram un grupo puede tener 200.000 miembros, los mensajes no se almacenan en el móvil a no ser que el usuario lo indique y ofrece más capacidad de gestión del almacenamiento, ya que se puede establecer que los contenidos multimedia y archivos de los chats se borren pasado un tiempo. Un detalle que puede parecer nimio (no lo es) es que al entrar en un chat Telegram se sitúa en el último mensaje leído por el usuario mientras que WhatsApp se va al último mensaje escrito.

Mejor: Telegram.

Mensajes a múltiples usuarios

En WhatsApp existe la posibilidad de 'difusión', para enviar un mensaje hasta a 256 personas. Telegram da la opción de crear un canal y que quien esté interesado en recibir esa información se suscriba a él, sin límite de miembros. Es una comunicación unidireccional, solo hay un emisor (el administrador del canal) y los receptores no pueden responder, lo que lo convierte en un medio idóneo para organizaciones, empresas, o medios de comunicación. Pueden ser públicos o privados –en este caso hace falta un enlace para entrar–.

Mejor: Telegram.

Personalización del aspecto

En WhatsApp se puede elegir entre tema claro y oscuro, cambiar el fondo de pantalla a uno predefinido o una foto y el tamaño de la fuente. Telegram deja personalizar las notificaciones, el tamaño del texto, el fondo del chat, los sonidos, los colores... de manera muy detallada y crear carpetas con grupos de chats para tenerlo todo más organizado.

Mejor: Telegram.