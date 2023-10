Cómo configurar WhatsApp para que lo usen nuestros mayores

Estos días ha saltado a titulares un programa del Ayuntamiento de Madrid por el que los mayores de 75 años recibirán llamadas telefónicas automáticas; articuladas por una inteligencia artificial de voz 'realista' y con el propósito de mitigar la soledad del interlocutor. Para Josefa P., de 78 años, la medida resulta absurda cuanto menos: «No quiero hablar con una máquina, sino con los míos».

Josefa es una de los cientos de miles de españoles que han encontrado en las aplicaciones de mensajería instantánea (primordialmente 'WhatsApp') una vía de escape frente a la rutina y la falta de contacto estrecho: «No hay día que mi hija no me escriba. Mi nieta también me habla de cuando en cuando. Me conformo con saber que están bien y que puedo avisarles al momento si me pasa algo».

La otra cara de la moneda es el WhatsApp que da cobijo a las estafas en que suelen caer nuestros mayores; cuando no virus informáticos, fruto de emplear unos dispositivos con bastantes años a sus espaldas y por tanto desactualizados. Tales amenazas demandan una serie de precauciones a la hora de introducir a los abuelos en la plataforma de Meta, como brindarles un dispositivo reciente; advertirles de que pueden recibir comunicaciones falsas o malintencionadas y configurar determinados parámetros para que puedan usar la app de la forma más cómoda posible. Estos son algunos de los ajustes más relevantes:

El tamaño de letra, mayúsculo

Los problemas de visión pueden dificultar ya no el uso de WhatsApp, sino el del propio teléfono móvil a cualquier persona de edad avanzada. Para evitarlo, además de un dispositivo con la pantalla (y los botones, si los hubiese) lo más grande posible, se recomienda ampliar el tamaño de letra para facilitar su legibilidad. Para ello, en cualquier smartphone Android debemos acudir al apartado 'Tamaño de fuente' (dentro de 'Ajustes de chat') y escoger la opción 'Grande'. En un iPhone nos dirigiremos a la aplicación de ajustes del sistema y ajustaremos el deslizador sito en 'Tamaño del texto', dentro de 'Pantalla y brillo'.

También es buena idea configurar un color de fondo sólido para las ventanas de conversación, de forma que los mensajes se distingan lo más claramente posible. Otras personas prefieren colocar como fondo una foto del ser querido al que pertenece cada chat, lo que permite identificarlo al momento y evita confusiones embarazosas.

Los chats más importantes primero

Algunos mayores tienen asociados los teléfonos de sus hijos y nietos a teclas concretas de su móvil: pueden hablar con cada uno manteniendo pulsado el número que corresponda. En WhatsApp para Android podemos hacer algo parecido si, dentro de un chat, escogemos 'Añadir a la pantalla de inicio' tras pulsar sobre los tres puntos superiores y a continuación en 'Más' y 'Crear acceso directo'. De este modo colocaremos en la pantalla de inicio del smartphone tantos iconos como conversaciones importantes necesitemos; cada una con la imagen de perfil del contacto en cuestión.

Dentro de WhatsApp también podemos ordenar las conversaciones de mayor a menor importancia a través de la opción 'Fijar' (identificada con una chincheta). Todos los chats destacados aparecerán siempre en la parte superior de la pantalla para que el abuelo los encuentre rápidamente.

Actualizaciones automáticas

La regla número uno de la ciberseguridad es mantener actualizadas todas las aplicaciones y el sistema operativo de nuestro teléfono para aplicar los últimos parches de seguridad y así estar protegidos frente a los últimos virus (o ataques informáticos). Lo mismo ocurre con WhatsApp, pero los usuarios menos duchos suelen tener bastantes problemas para llevar a cabo esta clase de procesos. De ahí que se recomiende activar las actualizaciones automáticas de la app.

¿Cómo? En un teléfono Android, dentro de la tienda de aplicaciones (Google Play) pincharemos sobre los ajustes de nuestro perfil de usuario y a continuación en 'Preferencias de red', 'Actualizar aplicaciones automáticamente' y 'Solo por Wifi o En cualquier red' (en dicho orden). En el iPhone debemos asegurarnos de que está activa la opción 'Actualizaciones de apps' (podemos encontrarla en 'Ajustes', dentro del apartado 'App Store').

Las descargas de archivos también

Los abuelos tampoco suelen manejarse bien con los archivos que reciben en WhatsApp (fotos, vídeos y documentos, básicamente). Toca activar entonces la descarga automática de los mismos, para que puedan verlos al momento y sin complicaciones. En Android marcaremos 'Fotos', 'Audio' y 'Vídeo' dentro de 'Configuración' > 'Almacenamiento y datos' > 'Descargar con WiFi'. En iPhone, dentro de 'Ajustes' > 'Almacenamiento y datos', seleccionaremos la opción 'Wi-Fi' en fotos, audio y vídeo.

Otra cuestión es evitar que las imágenes que el mayor reciba por WhatsApp se mezclen con las fotos que guarda en la galería del teléfono, donde suele encontrarse su particular 'álbum familiar'. Para ello, en la opción 'Chats' del menú de ajustes de WhatsApp debemos desactivar 'Guardar en Fotos' (desde un iPhone) o 'Visibilidad de archivos multimedia' (desde un teléfono Android).

Más vale prevenir que curar

Las conversaciones de WhatsApp y las fotos que contienen se convierten a menudo en preciados recuerdos. Por esto mismo conviene activar las copias de seguridad automáticas en el móvil de cualquier anciano; así podremos recuperar toda la información si pierde el terminal o éste queda inservible.

Igualmente, y relacionado con las amenazas de seguridad que comentábamos al inicio, es vital activar la opción que impide a terceras personas (desconocidos) añadir al abuelo o abuela a sus contactos. También desde los ajustes de 'Privacidad' de WhatsApp, podemos restringir la visibilidad de su perfil de usuario, de forma que solo quede accesible a los contactos previamente registrados.