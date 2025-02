Rebounding, el ejercicio perfecto para ganar fuerza y fortalecer los huesos a partir de los 50

Marta nunca pensó que quedar con sus amigas para dar saltos en una cama elástica a sus recién estrenados 63 años le iba a sentar tan bien. «Es divertidísimo y encima te pones fuerte», resume antes de entrar a su clase semanal de robounding, un ... entrenamiento de resistencia que se ha puesto muy de moda y que consiste básicamente en saltar en un minitrampolín al ritmo que marca la música. Además de entretenido, se trata de un ejercicio perfecto para fortalecer los huesos y ganar músculo sin que las articulaciones se resientan, por lo que está especialmente recomendado para mujeres a partir de los 50 años.

Una de las grandes ventajas de los saltos frente a otras rutinas deportivas es que los rebotes en una cama elástica de gran firmeza fortalecen todo el cuerpo, especialmente los músculos abdominales, las piernas, los glúteos, los brazos y la espalda. Como dato curioso cabe destacar que un estudio realizado por la NASA hace décadas ya recomendaba a sus astronautas practicar rebounding al considerarlo el método más eficaz para que recuperasen la masa ósea y muscular perdida durante las misiones espaciales.

Cadera y columna más fuertes

De hecho, el fortalecimiento de los huesos es otro de los grandes beneficios que aporta este tipo de saltos coreografiados a nuestro organismo. Según precisan varios estudios publicados en el 'Journal of Health and Sport Science', las mujeres que acuden habitualmente a clases de rebounding presentan una mayor densidad ósea en la cadera y la columna con la ventaja añadida de que este ejercicio es más suave para las articulaciones que otras rutinas de resistencia, ya que la colchoneta absorbe gran parte del impacto.

Los saltos en minitrampolín, que se pued son una manera «muy divertida y realmente eficaz» de prevenir enfermedades como la osteoporosis, que se agudiza a partir de los 50 años, sobre todo en el caso de las mujeres. «Se calcula que en los próximos años las fracturas causadas por la fragilidad de los huesos –es decir, las que se producen por un golpe que no partiría un hueso 'normal'– se incrementarán en un 30% como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, de manera que mantenerlos fuertes es fundamental para prevenir su deterioro», advierte el doctor Francisco Botella, coordinador del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

A diferencia de otras rutinas más técnicas, en este caso ni la eadd ni la forma física son tan importantes, puesto que la coreografía puede adaptarse a los distintos niveles de los alumnos. Para Marta y sus amigas, las clases de rebounding de los martes por la tarde se han convertido en la «motivación» que les faltaba para levantarse del sofá y hacer ejercicio. No terminaban de encontrar una actividad que las enganchara lo suficiente hasta que descubrieron los saltos en cama elástica. Ahora, no fallan. «Lo pasamos tan bien que no nos da nada de pereza venir», confiesan.

Perder peso

La parte lúdica es, sin lugar a dudas, una de las claves de su éxito. Dar botes al ritmo de las canciones de moda no solo libera endorfinas –las hormonas del bienestar– sino que también nos ayuda a perder peso «casi sin darnos cuenta». Dos por uno. Un estudio señala que una sesión de quince minutos sobre el trampolín quema más calorías que media hora de carrera. El rebounding también es un buen ejercicio para mejorar el equilibrio y la coordinación.