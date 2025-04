La 'depresión del domingo' existe: así puedes afrontarla

José Carlos Castillo Sábado, 5 de abril 2025, 23:13 Comenta Compartir

La situación te resultará familiar: el sol va cayendo en el horizonte durante la tarde del domingo y te invade una mezcla de apatía y desasosiego. Te puede la perspectiva de comenzar otra semana laboral en unas horas, tras los planes de asueto del fin de semana. Para algunas personas estas molestias pueden acontecer incluso antes, nada más meterse en la cama el sábado por la noche. Es lo que los expertos denominan síndrome o depresión del domingo.

«Aunque no se trata de una enfermedad o un trastorno clínico –explica la psicóloga Bernardette Silva, del centro ViBood Psicología–, puede afectar tanto al bienestar físico como al mental». Hay, incluso, variantes como la 'neurosis del domingo', bautizada así por el psiquiatra austríaco Viktor Frankl: se refiere al vacío existencial que algunas personas experimentan al llegar el fin de semana, cuando no se encuentran inmersos en la rutina del día a día y tienen tiempo para plantearse cuestiones como el propósito de su vida o si no estarán dejando pasar los días sin ton ni son, lo que les genera un sentimiento de desconexión.

Quienes sufren la llamada depresión del domingo tienen unas manifestaciones concretas. Silva habla de ansiedad, tristeza, irritabilidad, sentimientos de agobio y un bucle de pensamientos negativos anticipatorios sobre el regreso al trabajo. Pero también pueden tener «síntomas físicos, como tensión muscular, dolores de cabeza o malestar estomacal. También es común tener problemas para dormir, ya que la mente puede estar centrada en las preocupaciones por la semana entrante», añade la psicóloga. La intensidad de todas ellas varía enormemente de una persona a otra, dependiendo de factores como la forma en que se afronten las cargas de trabajo o los cuadros de ansiedad generalizada preexistentes.

El efecto de las redes sociales

Es importante entender que la depresión dominical puede afectar a personas de todas las edades y ocupaciones: niños y adolescentes también se sienten abrumados por las responsabilidades académicas justo antes de empezar la semana, lo que incrementa su producción de cortisol (la hormona que se libera como respuesta al estrés).

Si a lo anterior sumamos dificultades para manejar la incertidumbre, obtendremos el cóctel perfecto para sucumbir ante un problema que en la última década se ha visto agravado por las redes sociales. «Las plataformas en línea a menudo muestran imágenes idealizadas de las vidas de otros, lo que puede generar sentimientos de insuficiencia o envidia, especialmente si se comparan con la rutina propia. Además, la hiperconectividad hace que estemos constantemente conectados, incluso fuera del trabajo, lo que reduce nuestra capacidad para descansar realmente durante el fin de semana», explican desde ViBood Psicología.

Muy relacionado con la depresión de domingo está también la práctica del teletrabajo. «Aunque ofrece ventajas –advierte Silva–, ha difuminado las fronteras entre la vida personal y la profesional. Al trabajar desde casa es más difícil desconectar, lo que genera ansiedad durante el fin de semana al saber que el lunes se acerca y la carga laboral no termina». En este sentido, la experta recomienda a las organizaciones que fomenten una cultura que valore el tiempo personal, estableciendo límites claros entre el trabajo y el descanso, y promoviendo prácticas que apoyen la salud mental de los empleados.

En lo que a los propios empleados respecta, los consejos son reducir las actividades laborales fuera de la oficina y aprender a decir 'no' cuando estemos sobrecargados: «También es útil evaluar el significado del trabajo, alinearlo con los propósitos personales y observar qué aspectos generan ansiedad para poder abordarlos de manera adecuada».

No porque llevemos años conviviendo con la angustia de los domingos por la tarde debemos darla por irremediable. Los psicólogos advierten que, de no manejarla adecuadamente, puede convertirse en un problema crónico que afecte a nuestra salud mental y, en último término, nos lleve a una depresión, fruto de un agotamiento emocional prolongado. «Además, la acumulación de estos sentimientos puede aumentar la frustración y la insatisfacción laboral, perpetuando el ciclo de estrés», añade la psicóloga madrileña.

Algunos remedios

¿Qué podemos hacer entonces para evitar la cronificación del síndrome del domingo? Estos son los puntos de mayor consenso entre quienes lo han estudiado:

– Recurrir a técnicas de respiración y meditación.

– Dormir suficientes horas de forma regular.

– Realizar actividad física cotidianamente.

– Llevar una dieta sana y equilibrada, procurando comer siempre a las mismas horas.

– Planificar actividades agradables o relajantes durante el domingo para sentirlo como lo que realmente es: un día de descanso.

– Crear una rutina relajante para la noche de los domingos: ver el capítulo de nuestra serie favorita, preparar una cena especial...

– Abstenernos de consultar el correo electrónico profesional durante el fin de semana.

Finalmente, Silva recomienda dedicar unos minutos del domingo a elaborar un listado con las tareas que debemos abordar durante la semana que comienza. Así la encararemos con cierta sensación de control que nos ayudará a mitigar la ansiedad.