Acné en adultos: «menos conocido, pero más puñetero»

El acné suele relacionarse con la adolescencia. De hecho, la primera imagen que nos suele venir a la cabeza cuando hablamos de esta patología es la de un alumno de instituto con la cara llena de granos. Sin embargo, cada vez son más los adultos que sufren este tipo de brotes en el rostro, especialmente graves en el caso de las mujeres. «El acné tanto en jóvenes como en mayores es una inflamación de los folículos pilosos de la cara (donde se produce el crecimiento del vello) debida a una obstrucción o una colonización bacteriana (o ambas), y su origen es básicamente hormonal», aclara la dermatóloga Ana Molina.

Al margen de las causas y de lo «latoso» que es su tratamiento, los especialistas insisten en que «se trata de un problema que tiene solución y que la mayoría de nosotros vamos a tener que afrontar en algún momento de nuestra vida, puesto que afecta a ocho de cada diez jóvenes y a casi la mitad de las mujeres adultas», añade la especialista. El acné juvenil se ceba con los adolescentes –tanto chicas (más precoz) como chicos (mayor duración)– a partir de la pubertad y suele mejorar a partir de la mayoría de edad. En ese caso, «los brotes se deben a una subida de andrógenos y aparecen principalmente en las mejillas y la frente, mientras que el acné tardío afecta sobre todo a mujeres adultas –a partir de los 24 años– y los granitos suelen presentarse en la parte inferior de la cara y en el cuello, generando lesiones mucho más profundas. Es menos conocido, pero mucho más puñetero», resume la doctora Molina.

El origen del acné en adultos tiene un importante componente hormonal, aunque también influyen otros factores externos como el estrés, una mala alimentación, el tabaco o la contaminación. «Además, es habitual que aparezca en mujeres que han dejado de tomar anticonceptivos después de mucho tiempo y suele responder peor a los cosméticos. «Esta persistencia de las lesiones no solo aumenta el riesgo de cicatrices, sino que suele afectar a la calidad de vida de las pacientes de manera parecida a enfermedades como la psoriasis», advierten en la Unidad de Acné del Grupo Pedro Jaén.

Tratamientos

Una de las claves para tratar el acné con éxito y evitar las antiestéticas cicatrices es «actuar lo antes posible y huir de los remedios caseros. Más vale prevenir que tratar», coinciden los especialistas. Ahora bien, hoy en día existen «soluciones excelentes» para acabar con este problema y «la mayoría de los tratamientos suelen tardar de dos a cuatro meses en producir su efecto máximo», puntualiza Ramón Grimalt, profesor de la facultad de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya.

Los tratamientos tópicos (con principios activos como peróxido de benzoilo, eritromicina, clindamicina, tretinoína, ácido retinoico, azelaico...) suelen ser la primera opción para las personas con acné leve a moderado. «Deben ser aplicados no solo en las lesiones individuales sino en toda la zona afectada (frente, nariz, barbilla, pómulos...) cada noche o dos veces al día. Como son productos que secan la piel, es frecuente que causen irritación, sobre todo al principio», precisa el doctor Grimalt.

También se pueden recetar antibióticos orales, que deben administrarse el tiempo aconsejado por el dermatólogo y sus resultados suelen ser visibles en un mes. «Aunque si algo ha revolucionado el tratamiento del acné es la isotretinoína, el famoso Roacután. Se trata de un principio activo muy eficaz, definitivo y seguro que nos encanta a todos los dermatólogos porque es capaz de acabar con el acné severo, aunque también se usa a dosis más bajas para tratar brotes más moderados o el acné tardío», añade la doctora Molina. Las cicatrices también se pueden tratar, pero es importante ser conscientes de que los tratamientos, con el láser a la cabeza, pueden mejorar su apariencia en un 60% o 70%, pero no las elimina por completo.

Mitos y verdades sobre el acné

Se debe a la falta de higiene

«No es así. La higiene es necesaria y debemos lavarnos la cara a diario, pero no hace falta hacerlo con un limpiador específico», aclaran en la Unidad de Acné de Grupo Pedro Jaén.

Padres con acné ¿hijos con acné?

«Existe una tendencia hereditaria que implica a varios genes. Es decir, los hijos de padres que han padecido acné severo tienen más posibilidades de sufrirlo porque se suele heredar el número y el tamaño de las glándulas sebáceas, además de su actividad secretora», señalan los especialistas.

Comer chocolate hace que te salgan granos

«Los brotes no se relacionan con un alimento en concreto, sino con una mala alimentación en general. Un estudio reciente confirma una clara relación entre el empeoramiento del acné en pacientes con predisposición y una dieta rica en ultraprocesados, azúcares y grasas, pero no con un producto determinado. En otras palabras, si nuestra dieta es equililibrada porque un día nos comamos una tableta de chocolate no se nos va a llenar la cara de granos», destaca la dermatóloga Ana Molina.

Tomar el sol lo elimina

«Mentira. Siempre se ha dicho que en verano el acné remite, pero no es así. Los baños de sol resecan la piel y pueden dar la sensación de que los granitos desaparecen. Sin embargo, esto no es exactamente así, ya que la su causa (factores hormonales e hiperproducción de sebo) sigue estando ahí», recuerdan en el Grupo Pedro Jaén.

Fumar empeora los brotes

Verdad. El tabaco se comporta como un factor promotor del mantenimiento del acné, sobre todo en la mujer adulta. Un estudio revela que la mitad de las mujeres fumadoras de entre 35 y 50 años tiene granos y comedones.

¿Y el estrés?

«Es indudable que el estrés emocional es capaz de empeorar el acné», coinciden los especialistas.

Explotar los granos no es tan malo

«Una de las cosas más difíciles cuando tenemos acné es reprimir el deseo de explotar esos granos blancos que a veces salen en la cara. Error. Es mejor no hacerlo porque se curan mejor si los dejamos en paz. Al exprimirlos con las uñas podemos empeorar la inflamación y ocasionar una mala cictarización», alerta la doctora Molina.