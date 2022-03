¿Tiene sentido que el domingo comamos a las cinco y nos acostemos el lunes a la una?

Una hora menos en Canarias

No es solo que en Canarias, al tener una hora menos, el telediario y las series de éxito empiecen a una hora más europea. «También es una cuestión de carácter y de costumbre», asegura José Luis Casero, presidente de ARHOE. «Allí funcionan a otro ritmo, tienen instalada una cultura diferente. También tiene que ver que reciben mucho turismo extranjero y cuando los europeos del norte vienen a veranear a España no se adaptan a nuestros horarios, sino que siguen almorzando a la una del mediodía», recuerda el experto. Así que estos «horarios locos» que llevamos en España no tienen tanto que ver con la latitud. «Cuando hablamos de horarios europeos parece que siempre miramos al norte, a Suecia, a Alemania... Pero en Portugal también los llevan, o al menos se asemejan a ellos mucho más que nosotros». Que somos la excepción se confirma, advierte Casero, «cuando viajas por el mundo y a la hora de desayunar en los hoteles los únicos que bajan a las nueve son los españoles. El resto ha desayunado antes».