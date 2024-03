En Linkedin también se liga

Ligar es una tarea harto difícil. Debería salirnos natural y fluido, pero intentar entablar una relación, del tipo que sea, con alguien es de todo menos eso. Desde hace unos años se han puesto de moda las aplicaciones para citas, pero tampoco han solucionado nuestras dificultades. Ni Tinder, ni Grindr ni Bumble... se han convertido en la panacea del asunto. «Son herramientas muy útiles en las que tú decides cómo usarlas, pero sigue habiendo reparos», reconoce la psicóloga, sexóloga y mediadora familiar Araceli Álvarez.

¿Y entonces qué pasa? Pues que esa gente a la que le da vergüenza apuntarse a Tinder o lo ve demasiado orientado al sexo empieza a usar otras redes sociales para estos menesteres. Aunque su diseño original nada tuviera que ver con esta función. Es lo que está pasando con Instagram y, atención, con LindkedIn. La considerada como red social laboral por excelencia también se usa para ligar. Y cada vez más.

«Yo llegué a quedar con una chica que me escribió por ahí», reconoce Alberto (nombre ficticio). Su historia comenzó en Facebook, donde colgaba fotos de los vinos que se tomaba cuando salía con su cuadrilla. Era aficionado a los buenos caldos y le gustaba compartir su experiencia. Como el álbum estaba abierto a todo el mundo, una chica comenzó a comentarle las imágenes. Ella también era aficionada a la enología.

Un día, al abrir Linkedin se encontró el siguiente mensaje. «Hola. Te he buscado y veo que también estás por aquí». Era la misma mujer de Facebook. «Creo que lo hizo para saber cómo era realmente y a qué me dedicaba. Los dos tenemos una edad y yo creo que ella no tenía ganas de tontear con cualquiera», confiesa él. Se cruzaron un par de frases más y ella propuso quedar. «Vivía en otra ciudad, pero iba a venir a la mía y aprovechamos para conocernos en persona». La relación duró algunas semanas, pero al final no llegó más lejos.

Lo que hizo la amiga de Alberto en el fondo es lo mismo que la influencer Candice Gallagher cuenta en su perfil de TikTok. Esta británica confiesa sin azoramiento alguno que usa esta misma red social para ligar «por los filtros». En ella puedes buscar a gente que tenga cierto nivel educativo y ver sus currículums, lo que te permite descartar aquellos que no te gustan, no consideras apropiados o que, por ejemplo, están desempleados. Sí, suena un poco calculador, pero parece ser que lo de besar ranas hasta encontrar el príncipe o la princesa es cosa de otros tiempos.

Ya venía de antes, pero «a partir de la pandemia» se ha agudizado la tendencia de «conseguir las cosas lo más fácil, accesibles y rápido que se pueda», explica Álvarez. Y eso incluye también ligar. Intentar hacerlo cara a cara requiere de una logística que muchas veces no queremos poner en marcha por pereza. Pero hacerlo a través de apps es más sencillo: «Por un lado, nos sentimos más protegidos si hay rechazo. Por otro, nos permite localizar y acceder a gente con intereses como los nuestros, que a veces no es tan fácil». En Instagram, por ejemplo, es muy fácil hacer comunidad en función de nuestros gustos.

«Evolución constante»

A Rocío Roncero, consultora experta en redes sociales, no le sorprende demasiado que haya gente tratando de ligar por Linkedin, por Instagram o por TikTok. «Los usuarios tienen una gran influencia en la forma en que se usan», señala. Es decir, las adaptan a sus necesidades y ello hace que «estén en constante evolución». De hecho, muchos cambios que se hacen en ellas una vez lanzadas tienen que ver con la utilización que hacen las personas:a lo mejor el diseñador no vio determinada posibilidad y, sin embargo, luego se observa que hay demanda para que se implemente esa funcionalidad.

– Pero ligar por Linkedin llama mucho la atención....

– Refleja la necesidad humana de conexión y el deseo de explorar diferentes vías para encontrar el amor y la compañía. Aunque también es cierto que como sigue siendo principalmente una red profesional se corre el riesgo de cruzar ciertos límites, crear malentendidos o ser percibido de manera negativa por otros usuarios.

«No estamos en la discoteca ni en el bar»

Cuando usamos una aplicación para ligar que no está diseñada para esto es muy importante cuidar las formas. No hay que entrar como un elefante en una cacharrería porque el efecto que vamos a producir es que huyan de nosotros. «Para ligar y establecer conexiones en el mundo virtual de manera segura y respetuosa hay que seguir unas normas básicas de comunicación. No estamos en una discoteca o en la barra del bar», apunta la consultora Rocío Roncero. «Como no tenemos al interlocutor delante no hay comunicación no verbal. Entra en juego nuestra manera de expresarnos, llegamos al otro a través de lo que redactamos», prosigue.

Y hay que estar también muy pendiente de las posibles alertas rojas. «No sabemos qué intenciones tiene la otra persona, ni quién es realmente», reconoce la psicóloga Araceli Álvarez. Por eso hay que cuidar también la información que damos en los primeros contactos:«Hay que evitar dar direcciones y datos, pero también tener cuidado con las imágenes, porque pueden dar pistas de dónde nos encontramos». ¿Y quedar? Pues como lo hacemos en la vida real: «Primero en lugares neutrales hasta que hay confianza suficiente».