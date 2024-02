Las apps de citas en las que seguro que encuentras la pareja que buscas

Atrás quedaron los días en que ligar consistía en acercarse a alguien en una discoteca: las últimas décadas han estado marcadas por el auge de las plataformas de contactos por Internet y las aplicaciones móviles de citas. Cada vez son más los españoles que dicen haber encontrado a su pareja a través de dichos canales, algo que refrenda el último informe de GfK DAM, el medidor oficial del consumo digital en España: más de 4 millones de personas acceden mensualmente a webs y apps de 'dating' en nuestro país.

«Ligar no es precisamente la actividad más disruptiva en Internet, por eso el dating se ha diversificado y especializado para seguir siendo una de las actividades favoritas de los españoles: plataformas que se enfocan en relaciones formales, otras en relaciones esporádicas, en personas LGBTI o con el foco puesto en crear un contexto de seguridad para las mujeres, sin olvidar las redes sociales, como TikTok o Instagram, que son las preferidas por la Generación Z», explica David Sánchez, Digital Solutions Director en GfK.

El informe también incide en el perfil demográfico de los usuarios de este tipo de aplicaciones: se cuentan el doble de hombres (2.833.371) que de mujeres (1.220.469), quienes invierten una media de 4 horas y 33 minutos mensuales a buscar el amor por Internet. El segmento más recurrente es el de los adultos jóvenes, con edades comprendidas ente los 24 y los 44 años; empleados del sector público, el turismo, la hostelería y el comercio. Por Comunidades Autónomas, las que más descargas registran son Murcia, Baleares y Madrid, situándose Castilla y León en el polo opuesto.

En cuanto a las apps más populares dentro de nuestras fronteras, Tinder se lleva la palma según Gfk con más de un millón y medio de usuarios únicos mensuales. A ésta le siguen Badoo (rozando el millón), Grindr (por debajo del medio millón), Bumble, Meetic y Wapo.

Análisis sobre el consumo digital de plataformas de dating en España. Métricas: Usuarios únicos mensuales y Duración mensual por usuario. Período: diciembre 2023. GfK DAM

Las apps más raras para encontrar pareja

El objetivo de cualquier app móvil es conseguir que sus usuarios pasen el mayor tiempo posible utilizándola, algo que casa especialmente con el perfil de quien busca compañero sentimental: la necesidad de conectar con otros le lleva a revisar constantemente su buzón de mensajes y a consultar diariamente los nuevos candidatos registrados. Lógico entonces que cada vez surjan más y más aplicaciones dentro de esta categoría, lo que da lugar a una competencia feroz y, por ende, a la especialización que señalaba Sánchez.

Dicho de otro modo: ya existen aplicaciones para ligar dirigidas a todos los segmentos posibles de la población. Algunas especialmente singulares, como las que enumeramos a continuación:

■ MillionaireMatch: Los solteros más acaudalados recurren a esta aplicación en busca de privacidad y para evitar acercamientos interesados. Por consiguiente, entre sus cinco millones de usuarios encontramos a directivos de multinacionales, deportistas de élite, modelos, influencers... En resumidas cuentas, si queremos registrarnos debemos tener muchos ceros en la cuenta del banco.

■ Wingman: ¿Qué ocurriría si en lugar de buscar pareja delegásemos dicha tarea en un amigo? Es la premisa de 'Wingman', donde nuestro allegado se encarga de crearnos un perfil y seleccionar a aquellos candidatos con los que cree que encajamos mejor.

■ Bristlr: En el terreno de las filias, 'Bristlr' se dirige a los amantes de las barbas. Todos sus usuarios tienen el rostro cubierto de pelo y dedican buena parte de sus conversaciones a intercambiar consejos sobre su correcto cuidado.

■ Tall Friends: Para muchos hombres y mujeres, salir con alguien más bajo que ellos puede llegar a suponer un trauma (bastante estúpido, todo sea dicho). Aquí la altura es el primer dato que se solicita para conformar parejas cuyos integrantes midan más de 1,80.

■ Furrymate: Una aplicación destinada a quienes disfrutan disfrazándose de animales de peluche gigantes (dicen las malas lenguas que para hacer realidad las fantasías más picantes).

■ Date My Pet: Quienes no vayan a ningún sitio sin su mascota harían bien en buscar pareja con 'Date My Pet'. Al citarse, los usuarios también comprueban la compatibilidad de sus animales (por si la cosa cuaja y tienen que compartir lecho).

■ Freakit!: Los amantes de los videojuegos, el anime japonés, los cómics o las novelas de ciencia ficción (popularmente referidos como 'frikis') encontrarán aquí a muchos otros interesados en sus aficiones, lo que es un buen punto de partida para forjar una amistad especial.

■ Sizzl: ¿Es el gusto por el bacon un factor determinante para encontrar el amor? En este caso sí. De hecho, los usuarios deben indicar en qué punto les gusta (poco hecho, crujiente...) para emparejarse. Aunque la app surgió como una estrategia promocional de Oscar Mayer, la idea terminó asentándose.

■ Hater: Cuando creamos un perfil en cualquier app de citas, uno de los primeros pasos es indicar nuestros gustos y aficiones. ¿Y si lo enfocásemos a la inversa? En 'Hater' debemos especificar todo aquello que odiamos para conectarnos con personas que detestan lo mismo.

En nuestra búsqueda de las aplicaciones más extravagantes también hemos encontrado ejemplos para intolerantes al gluten ('Gluten Free Singles'); amantes de los payasos ('Clown Dating') y los muertos vivientes ('Zombie Connect'), seguidores de Donald Trum ('Trump Singles'), católicos ('Christianmingle') e incluso personas con un alto cociente intelectual ('Sapio'). Raro entonces que alguien se quede sin su media naranja.