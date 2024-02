A qué edad es legal (y a veces conveniente) dejar a los niños solos en casa

Laura (12 años) y Ana (9 años) se quedaron solas en casa por primera vez el pasado lunes. «No tenían colegio por las vacaciones de Carnaval, nosotros no podíamos faltar ese día al trabajo y la persona a la que solemos recurrir en estos casos no podía venir. Tampoco tenemos abuelos o familiares cerca, así que lo hablamos y decidimos se quedaban en casa», explica su madre. La mayor ya se había quedado alguna vez sin supervisión por parte de un adulto, pero «una hora y media como mucho, el tiempo de hacer la compra o recoger a la pequeña de alguna de sus extraescolares. Nunca las dos solas y tanto tiempo».

Sus padres hablaron con ellas, les explicaron la situación y «las crías lo entendieron perfectamente». «Son unas niñas muy maduras y nada miedosas, pero aún así no puedes evitar cierta intranquilidad por si les pasas cualquier cosa y no estás», reconocen sus padres, que incluso llegaron a plantearse si dejarlas solas a esa edad toda la mañana sería legal o les podía suponer algún prejuicio pese a que las niñas superaron la experiencia «con nota».

Desde el punto de vista legal, la ley española no establece una edad mínima para poder dejar a los menores solos en casa, por lo que esa decisión corresponde únicamente a los padres o tutores siempre y cuando no se incurra en lo que legalmente se conoce como 'situación de desamparo'. Es decir, que los niños no tengan cubiertas sus necesidades básicas de cuidado, alimentación o higiene, aunque este no suele ser el caso de la mayoría de críos que pasan parte de la tarde o alguna mañana solos en su casa.

Perros sí, menores no

«A pesar de la ausencia de una normativa específica que regule la edad mínima para que los menores puedan quedarse solos en casa, sí existen regulaciones claras que permiten a los menores viajar solos bajo determinadas condiciones, como en avión o tren, lo que demuestra una notable diferencia en cómo se abordan legalmente las cuestiones de autonomía y responsabilidad de los menores en diferentes contextos», lamenta Paloma Abad Tejerina, presidenta de la Asociación Madrileña de Abogacía de Familia e Infancia. La letrada considera «deseable» regular este tipo de situaciones para que tanto las administraciones como los jueces «puedan disponer de parámetros de actuación y decisión» en los casos sospechosos de desamparo.

«Llama la atención que la reciente ley de bienestar animal haya determinado con bastante detalle el tiempo que no se pueda dejar sola a una mascota» y no se diga nada de los niños, destaca Montserrat Gas, catedrática de Derecho de la Universidad Internacional de Catalunya.

Las dificultades para conciliar vida familiar y laboral hace que muchos padres tengan que dejar a sus hijos sin ningún tipo de vigilancia a una edad más temprana y durante más tiempo del que consideran adecuado. Según los datos de un informe realizado por Mapfre y la Asociación Española de Pediatría, uno de cada diez niños menores de 12 años están solos en casa a diario y de ellos, un 5% tiene menos de cuatro años.

«Se les conoce como 'los niños de la llave' o 'niños llave' y su número ha ido aumentando de forma alarmante en los últimos años. Salen del colegio y no les espera nadie porque sus padres están trabajando. Van a casa, abren la puerta con su propia llave –de ahí el nombre– y pasan toda la tarde solos», alerta Marc Grau-Grau vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Internacional de Catalunya.

¿Cómo hacerlo? Poco a poco

Al margen de las causas y desde un punto de vista psicológico, ¿a qué edad se considera que un menor está preparado para quedarse solo en casa? Aunque los expertos coinciden en que no existe una edad mágica a partir de la cual se pueda considerar que un niño es responsable, la mayoría ponen la barrera en los 12 años. «Evidentemente va a depender mucho de las circunstancias y necesidades de cada familia, de la madurez del niño y de cuánto tiempo se va a quedar solo, pero en general se puede decir que con esa edad ya está preparado para autogestionarse», señala la psicóloga infantil, Silvia Álava.

Lo más importante en estos casos es que el menor se sienta preparado para quedarse solo. «Lo más conveniente es ir preparándolos poco a poco porque hay niños que tienen miedo, otros que no saben cómo actuar en determinados circunstancias... Una tarde se le puede dejar media hora y le explicamos que vamos a la compra y volvemos en un rato, otro día un poco más y así sucesivamente», aconseja la autora del libro 'Queremos que crezcan felices. De la infancia a la adolescencia'.

Si se tiene que quedar solo muchas horas es importante que comprobemos que son autónomos y que pueden gestionar bien todo lo que tienen que hacer. «Por ejemplo, si necesitan calentarse la comida, se puede ensayar unos días antes, enseñarle que tiene que hacer si se le cae el plato o se le rompe un vaso...». El problema surge cuando ese menor de 12 años se queda al cargo de hermanos más pequeños. «Este es un tema muy peliagudo porque no tenemos garantizado que el pequeño obedezca al mayor. En ese caso, hay que valorar mucho la madurez de los niños», insiste la psicóloga.