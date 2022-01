Infusiones para 'curarse' en salud

Plantas, raíces, semillas, flores y tallos se han utilizado desde hace siglos para tratar diferentes tipos de dolencias. De hecho, las plantas medicinales fueron el primer 'medicamento' usado por el hombre para aliviarse cuando no se encontraba bien. ¿Quién no se ha tomado una manzanilla para facilitar la digestión después de una comilona o tomado una tila para aplacar los nervios antes de un examen?

«Las infusiones pueden tener efectos muy beneficiosos sobre la salud del paciente si se utilizan de la forma adecuada, pero también pueden llegar a ser perjudiciales para nuestro organismo si las tomamos de manera incorrecta, en dosis elevadas o si se mezclan con determinados medicamentos. El problema es que mucha gente se piensa que como se trata de productos naturales no nos pueden hacer daño y no es así. Natural no significa inocuo. Es muy importante que las personas con medicación habitual consulten con su médico antes de tomar este tipo de complementos alimenticios en infusiones», recomienda Tamara Dorado, farmacéutica del Área de Información del Medicamento del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

El té verde, por ejemplo, tiene efectos diuréticos, estimulantes y es rico en polifenoles, «unos antioxidantes naturales que nos protegen frente a los radicales libres, relacionados con la aparición y desarrollo de enfermedades como el cáncer o patologías cardiovasculares», precisa la experta. En cualquier caso, la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria no ha autorizado por el momento ninguna declaración que relacione el consumo de esta infusión con un «efecto relevante» de los antioxidantes en nuestro organismo. «La principal característica del té –la bebida más consumida en el mundo después del agua– no es otra que su contenido en cafeína. Y como cualquier combinación de agua más cafeína, va a tener un efecto diurético», añade el doctor Francisco Botella, coordinador del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Repasamos los principales beneficios (y también los posibles riesgos) de diferentes propuestas recogidas en el libro 'Infusiones naturales' (Ed. Lunwerg), un manual que «redescubre los remedios de toda la vida» a través de múltiples combinaciones de hojas frescas, secas, flores, semillas, bayas e incluso cortezas. «Este tipo de infusiones pueden ayudar y favorecer el tratamiento de determinadas patologías de base, pero sin perder de vista que se trata de complementos alimenticios que en ningún caso pueden sustituir una medicación», advierte Tamara Dorado.

Té verde, menta y hierba luisa para la tos crónica y el catarro

Esta combinación resulta «ideal» para ayudar a combatir los síntomas propios de la tos crónica y los catarros. También se le puede añadir una cucharadita de limón e incluso otra de miel. «Además de ser antioxidante, el té verde también tiene propiedades sobre el sistema inmune, de manera que combinado con la menta y la hierba luisa (antiinflamatorias) puede mejorar este tipo de patologías», explica la farmacéutica.

Jengibre y limón para el dolor de garganta

Explican en el libro 'Infusiones naturales' que la infusión de jengibre y limón es «excelente» para mitigar el dolor de garganta. Recomiendan tomar tres tazas diarias durante un par de días para notar sus efectos. Según Tamara Dorado, «estos dos ingredientes se usan mucho para tratar este tipo de molestias por su 'poder' antiinflamatorio». También se le puede añadir un cuarto de cucharadita de pimienta Cayena.

Menta piperita y semillas de lino para infecciones de orina

Bebida a pequeños sorbos, dos tazas al día durante una semana, resulta «excelente» para infecciones de orina. «La menta piperita tiene propiedades sobre el sistema urinario –precisa la experta–, mientras que el poder antibacteriano del aceite de las semillas de lino puede ayudar a combatir esta patología. Dicho esto, los casos de infección bacteriana solo se curan con antibióticos. La infusión es simplemente un complemento alimenticio que puede favorecer el tratamiento».

Hojas de olivo y azafrán para la diabetes

Esta combinación resulta «beneficiosa» para los diabéticos porque las hojas de olivo disminuyen el nivel de azúcar en la sangre. «Favorece que el páncreas incremente la producción de insulina, de manera que puede resultar una infusión adecuada para estos pacientes como complemento a su tratamiento farmacológico».

Mucho cuidado con la hierba de San Juan, es anticoagulante

El hipérico, también conocido como hierba de San Juan, es una de las plantas con las que más cuidado hay que tener. Produce interacción con gran cantidad de medicamentos, especialmente con los anticoagulantes orales. «Se suele recomendar a personas con depresión o ansiedad, pero en algunos casos puede producir una disminución o pérdida de la actividad anticoagulante que puede llegar a producir hemorragias en el paciente.

Infusión de regaliz para subir la tensión

Este es un buen ejemplo de como una misma infusión puede resultar beneficiosa para unas personas (tensión baja) y perjudicial para otras (hipertensos).