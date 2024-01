Me han regalado una airfryer, ¿ahora qué hago?

Unas patatas fritas sin sumergirlas en aceite. El holandés Fred van der Weij se puso en 2005 a diseñar un aparato que permitiera este imposible. Él creía que podría diseñar un prototipo que imitara la tradicional fritura pero de una manera más saludable. Y después de varios intentos, lo consiguió. Orgulloso de su hazaña, registró la patente y en 2010 presentó de la mano de Philips la primera 'airfryer' comercial. Tenía forma de huevo. Cinco años después, Philips le compró la patente y empezó a producirlas en masa. Así arrancó la historia de este pequeño electrodoméstico que se ha convertido en el santo grial de los cocinillas modernos. Y que estas navidades más de uno habrá recibido de manos de Santa o sospecha que se la traerán los Reyes Magos.

Si es usted uno de los 'afortunados' que se la ha encontrado bajo el árbol sin incluirla en su carta, tranquilo. Antes de devolverla a la tienda, le vamos a explicar por qué este trasto que ocupa aproximadamente lo que una cafetera de Nespresso o una Thermomix –otros aparatejos sin los que, dicen, no se puede vivir– tiene tan buena prensa. Luego, en su mano está qué hacer con ella.

«Es un electrodoméstico que ahorra tiempo y energía», explica Blanca Mayandía, presentadora de Canal Cocina, chef y docente en Madrid Gastronomic International Center. «Yo todavía no conozco a nadie que la tenga y diga que no la usa», ríe por su parte la escritora y bloguera de cocina Pamela Rodríguez, más conocida por Unodedos.

Ambas la probaron por trabajo, pero se ha quedado en sus cocinas y le dan caña todos los días o casi. «Para las cenas, que es cuando más cansada llego, es ideal: puedes hacer un plato completo y sano en diez minutos y sin mucho trabajo», describe Rodríguez, que acaba de publicar su libro de recetas con este electrodoméstico ('Mis recetas con freidora de aire', ed. Larousse). Admite de todo: «Verduras, pescados, carne...», añade Mayandía. Eso sí, para lograr resultados perfectos no hay otra que «hacer pruebas» hasta conseguirlos.

Dos características basicas Tamaño Ambas expertas recomiendan que la freidora de aire sea de entre 5 y 6 litros para familias de entre 2 y 4 personas. «Así no tendrás que cocinar por tandas y el aire circulará bien entre los alimentos»

Potencia El mínimo de potencia razonable para estos aparatos son 1.500 W. «Si es de menos tardará en cocinar los productos»

«A mi suegra se la acabamos de regalar y le he aconsejado que ponga un bloc de notas al lado para apuntar sus experimentos», recomienda la docente. En ese sentido, pasa un poco como con los hornos convencionales: hay que pillarle el punto.

El primer experimento que Rodríguez recomienda a los recién llegados a la 'secta' de la 'airfryer' es «la prueba del pollo», que no es otra cosa que asarlo con ella. «Queda espectacular. Fíjate que no consigues ese crujiente ni friéndolo al modo tradicional». Si la superan, tienen todo un mundo por descubrir y sin necesidad de esforzarse mucho, coinciden las dos expertas.

Todos los modelos que hay en el mercado, incluido los más sencillos, tienen programas automáticos para elaborar ciertos tipos de alimentos. Sin embargo, a Ma'yandía no le convencen mucho y prefiere enredar con ella. Así, también, es más fácil conocer el electrodoméstico e innovar con las preparaciones.

«Tiene ventajas y quizá la principal sea el ahorro de energía, pero también hay que tener en cuenta una cosa:trabaja con aire caliente y eso hace que algunos alimentos se resequen», avisa. Es el caso del pescado, aunque es aplicable a cualquier preparación:«Hay que tener cuidado para que no te pase. Si son filetes, a veces no conviene ponerlos más de 3 minutos».

Tarta de queso y pan

Otro asunto peliagudo es su uso como si fuera una freidora. «Es la función que menos me gusta», detalla Mayandía. Y es que pese a que ella tiene formación y experiencia en los fogones, le «explotan» en muchos casos. «También te digo que las patatas fritas en 'airfryer' no tienen nada que ver con las que sumergimos en aceite caliente. Están muy buenas, pero no son lo mismo», añade. No obstante, cree que es un electrodoméstico recomendable y no dudaría en tenerlo, por ejemplo, en casas pequeñas donde no hay sitio o dinero para un horno convencional o en segundas residencias.

Hasta ahora hemos hablado de platos salados, pero con las freidoras de aire también se pueden hacer postres «e incluso bollería», explica Rodríguez, que en su libro incluye recetas de pan y pizza. «Si nunca has hecho, no te saldrán a la primera, pero practica», sugiere la escritora. A Mayandía, por ejemplo, le encanta como quedan los brownies o la tarta de queso de La Viña. «Mi recomendación es que la temperatura no sobrepase los 150-160 grados y que vigilemos el resultado cada cierto tiempo hasta dar en el clavo. En caliente debe quedar algo líquida». Cuajará en frío.