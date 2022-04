Quiero montar un huerto ¿qué planto?

Pala, azada, regadera... Estas son las siete herramientas básicas

Explica el agricultor Toni Jardón que hay una serie de herramientas básicas que no pueden faltar en un huerto. «Son las siete magníficas», como él las llama. La primera es la pala, ya sea plana (para cortar el suelo cuando está blando, preparar la tierra...); de punta (resulta muy útil en suelos duros); ancha (sirve para carga y descarga de tierra, estiércol...); o de dientes (es la ideal para labrar y remover la tierra)». La segunda herramienta es la horca u horquilla, «muy práctica para mover y recoger hojas, hierba seca o airear el cultivo», precisa el especialista. La azada también resulta muy recurrente en el huerto, tanto «para arar a la antigua usanza como para hacer surcos o limpiar la tierra de hierbas». Otra de las herramientas básicas es el rastrillo, que se suele utilizar para allanar el terreno, romper terrones e incluso para cubrir la tierra de semillas. Completan la terna el pulverizador (para fumigar los cultivos), la regadera, «que se convertirá en tu amiga inseparable», y la carretilla, «aunque si el huerto no es muy grande puede que no la necesites», admite Jardón.