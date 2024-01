Mi regalo de Reyes no me gusta, ¿lo puedo devolver?

A pesar de que los Reyes Magos se han esforzado mucho para acertar con los regalos, no siempre lo consiguen y a veces toca cambiarlos. «Eso de que 'si no queda satisfecho le devolvemos su dinero' es un conocido reclamo publicitario que funciona en muchos comercios... pero no en todos», advierten en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). De hecho, al contrario de lo que muchos clientes piensan, «los establecimientos no están obligados a aceptar cambios o devoluciones solo porque no nos guste nuestro regalo navideño. La mayoría de las tiendas lo hacen, pero la realidad es que la ley solo les obliga a admitir un cambio en dos situaciones: si el artículo presenta algún tipo de defecto o tara o si se trata de una compra online. En este último caso, se tiene un plazo legal de 14 días para poder devolver el producto», precisan en la OCU.

Es decir, no existe una única política de devoluciones sino que varía en función de la tienda donde los Reyes Magos hayan comprado los regalos. En unos comercios se pueden cambiar sin problema y en otros –la minoría– directamente no se admiten cambios... «Y ambas soluciones son perfectamente legales», recuerdan los expertos en consumo. Otra fórmula que utilizan muchos comercios es devolver el importe de la compra en un vale para gastar allí mismo. ¿Y si no me gusta nada de lo que hay en la tienda, puedo exigir la devolución del dinero? «No, sólo si el producto que quieres cambiar está en mal estado o defectuoso. En ese caso, el comerciante tiene la obligación legal de reembolsar el dinero».

Ahora bien, la normativa sí obliga a «informar claramente a los consumidores sobre cuáles son los requisitos exigidos en esa tienda para llevar a cabo posibles cambios o devoluciones. La información sobre plazos y condiciones deberá figurar en el tique, en el que también tiene que aparecer la descripción del producto, su precio y la fecha de compra. Si el comprador cumple todos los requisitos que fija el vendedor, el comercio tiene que aceptar el cambio o la devolución en las condiciones establecidas. De lo contrario, el consumidor debe exigir la hoja de reclamaciones».

Y si he perdido el tique....

Lo de extraviar el tique es otro clásico en las devoluciones de Navidad. Si nos pasa esto, ¿podremos cambiar el regalo? «Si no disponemos de un justificante que acredite la compra, el establecimiento no está obligado a aceptar cambios. No obstante, si la compra se pagó con tarjeta se podría tratar de negociar con la tienda para que admita el extracto bancario como prueba de pago. Si la compra se hizo con una tarjeta cliente de la tienda es mucho más fácil para el comercio localizar la venta ya que figura en su base de datos», explican en Legalitas.

Los diez principios básicos para hacer devoluciones

1. Pregunta acerca de la política comercial del establecimiento antes de comprar nada para saber si podrás cambiar el color, la talla o el modelo y cuál es el plazo para hacerlo.

2. Si el establecimiento anuncia un plazo para posibles cambios o devoluciones tiene que respetarlo. Si es el caso, no sientas ningún reparo a la hora de pedirlos.

3. Algunas de las tiendas que aceptan devoluciones no te entregarán el dinero en metálico sino una tarjeta o vale canjeable durante un periodo determinado de tiempo. Antes de realizar la compra, para evitarte sorpresas, infórmate también sobre este punto y asegúrate de que no se te pasa el plazo de validez.

4. Evita pagar por adelantado por un arreglo o reparación, así como por un artículo que no te lleves en el momento (por ejemplo, por un encargo). Si tienes que dejar una señal, es preferible que sea por el mínimo importe posible.

5. El vendedor no puede modificar unilateralmente el precio inicialmente fijado si no ha habido ningún cambio en el pedido por parte del comprador. Si el vendedor no respeta ese precio, no te conformes: quéjate: usa las hojas de reclamaciones.

6. Si detectas un defecto de fábrica o una tara en el producto que has comprado, puedes hacer valer la garantía: exigir que te entreguen uno en perfecto estado o que te reparen el que tiene el problema. Si no llegáis a un acuerdo, podrías pedir que te rebajen el precio si te lo quedas así o, incluso, que te devuelvan el dinero (alegando la resolución del contrato, en tanto que el vendedor ha incumplido parte de su acuerdo comercial).

7. Solicita y exige siempre tique o factura, el vendedor está obligado a entregártela. Consérvalo para cualquier cambio o reclamación, o para hacer valer la garantía.

8. En los casos de arreglos o reparaciones realizadas por el vendedor o cualquier trabajador bajo su responsabilidad, puedes rechazar el artículo o producto cuando no esté bien hecho. Si ya no tuviera arreglo (por ejemplo, una prenda de ropa) solicita uno nuevo o que te devuelvan el dinero.

9. Si realizas un encargo y tienes especial interés en que se realice acorde a unas determinadas características, hazlo constar en la hoja de encargo. Si no se respeta tu petición, no lo aceptes.

10. Recuerda que en las compras realizadas a distancia (por internet, teléfono, catálogo, etc.) el consumidor tiene 14 días naturales para devolver el producto sin coste alguno.