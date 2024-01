Lo nuevo en estafas: suplantan el contacto del banco para enviar enlaces fraudulentos

Las estafas a través de Internet son el pan de cada día y, por desgracia, es muy fácil caer en ellas, ya que cada vez están más elaboradas.

El tinerfeño Eric Sánchez fue víctima de una el pasado lunes. «A mi pareja le llegó un mensaje por la misma ruta que usa nuestro banco. En este caso, nos avisaban de un supuesto cargo de 200 euros en nuestra cuenta», relata.

Esta operativa recibe el nombre de 'SMS Spoofing'. Se trata de un método con el que es muy fácil engañar, ya que los delincuentes suplantan el contacto de las entidades bancarias y se comunican con las víctimas a través del hilo de mensajes del propio banco. Así, envían un enlace a una web para efectuar la estafa.

«En el mensaje, para evitar el cargo de 200 euros, nos pedían pinchar en el vínculo para bloquear la operación», comenta. «Nos lo creímos porque el texto nos llegó a través del mismo contacto con el que nuestro banco nos avisa de cualquier cosa», cuenta.

El afectado ya se ha dirigido a su banco para informar del hecho y, además, ha bloqueado la cuenta. Por otro lado, ya ha realizado la correspondiente denuncia.

Cómo evitar las estafas

Según la Policía Nacional, se trata de una técnica que ya se utilizaba, pero que ahora se ha perfeccionado. Anteriormente, los datos los conseguían a través de una llamada telefónica que se efectuaba con el mismo contacto del banco.

Para no caer en estos engaños, desde el cuerpo de policía dan algunos consejos, como no aportar nunca datos personales sin antes comprobar que se trata de un contacto fiable. Además, recuerdan que las entidades bancarias ya disponen de esta información, por lo que no la pedirán a través de mensajería o llamada.

También se recomienda no clicar en los enlaces que se envíen y, de igual forma, acceder siempre a las cuentas bancarias a través de las aplicaciones oficiales de las entidades.