Por aquí se nos va el dinero: estos son los alimentos que más tiramos a la basura

Hay pocas afirmaciones sobre las que exista tanto consenso intergeneracional como la de que tirar comida es algo inadmisible... Los más mayores dirán que resulta imperdonable desperdiciar alimentos (ahí están las clásicas frases de 'con el hambre que hay en el mundo' o 'en la posguerra no pasaba esto') y los de generaciones más recientes echarán mano de justificaciones ecologistas. Y, bueno, unos y otros compartirán un argumento más de andar por casa, pero inapelable: que la vida está muy cara y que no podemos permitirnos echar nuestros euros a la basura. Sí, sabemos que parte de nuestro dinero se va por ahí... ¡Pero no cuánto!

Vamos a ello. De media, una familia española gasta actualmente 5.050 euros al año en la cesta de la compra, según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE de este último verano. ¿Cuántos tiramos? La mitad de los españoles desechamos un mínimo del 10% de la comida que compramos, lo que en dinero supone más de 500 euros anuales. Así se extrae del informe '2023 Food for Thought', elaborado por la firma HelloFresh, especialista en el sector alimentario y en kits de recetas saludables y sostenibles. Y eso en el caso de los que se gestionan bien: los menos organizados, tal y como recoge el dossier, pueden llegar a tirar a la basura hasta el 50% de su compra... y esto son 2.500 euros al año. Paradójicamente, suelen ser hogares compuestos solo por dos personas (a priori, parecen más fáciles de gestionar que familias más numerosas, pero no). Estos son los extremos, aunque, según diversos estudios, la mayoría nos moveríamos en torno a los mil euros en desperdicios. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, el año pasado el consumo per cápita de alimentos (698,5 kilos/litros por persona y año) se mantuvo por debajo del registrado en los tres ejercicios anteriores. La subida de precios ha hecho que tengamos más cuidado con lo que compramos y tiramos, pero la cantidad aún es importante. Durante 2022, los españoles depositaron en la basura 1.201 millones de kilos/litros de alimentos y de bebidas sin consumir, un 6,2 % menos que el año anterior. Son tanto alimentos que se desechan tal cual se compraron (porque han caducado en el 78% de los casos) como sobras de lo que cocinamos (21%). Los 'ahorradores 30% es el porcentaje de hogares en España que no desperdician comida, según el Informe del Desperdicio Alimentario en España 2022, elaborado cada año el Ministerio de Agricultura.

34% es el promedio de alimentos desechados en la comida principal del día, el momento de mayor despilfarro, muy por delante de la cena (26%). ¿Es fácil que cambiemos de hábitos para ser menos despilfarradores? «El 51% de los españoles reconoce que podría ser más sostenible cocinando o en su alimentación», indica Cristina García Ferreira, chef y experta culinaria encargada de las recetas de HelloFresh, que ofrece algunos consejos para tirar menos: «Cuidado con las ofertas (hay que analizar si nos conviene comprar tres productos a precio de dos si luego se nos ponen en mal estado), organizar bien los alimentos para saber cuáles hay que tomar primero y preocuparnos por calcular mejor las raciones que preparamos», enumera. Asimismo, García Ferreira recomienda que, si hemos cocinado de más, es mejor «aprovecharlo al día siguiente o hacer una nueva receta con ello». Y mejor no demorarse mucho, que luego ya no nos resultan apetecibles. Lo más 'tirado' Según el informe de la compañía, estos consejos están muy lejos de arraigar: más del 48% de la población tira comida que se ha estropeado una o dos veces por semana. Y, al ser preguntados por las causas, más de un 36%, indica que es «por comprar de más al no saber lo que hay en casa». Pero también hay una cifra nada desdeñable (un 30%) que admite que no es solo por ignorancia y alude a la compulsividad de las compras como factor. ¿Qué alimentos tienen más papeletas de acabar mal? Frutas y verduras son los que más se arrojan al cubo de casa, hasta un 45%, sobre todo los tubérculos (a quién no se le ponen malas alguna vez las patatas), según datos del iFood Waste Report, elaborado por Naciones Unidas. El pan (30%) y los lácteos (20%) van justo por detrás en el ránking. Con la subida de precios, carnes, pescados y mariscos acaban menos en la basura y son de lo que menos desperdiciamos, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por su parte, asociaciones de consumidores añaden que hay 'clásicos' que pocas veces consumimos del todo y que tienen muchos boletos para acabar engrosando la montaña del vertedero: son los botes de salsas y condimentos, que nos llaman la atención en el lineal del súper pero que rara vez volvemos a usar una vez que los hemos 'estrenado'.

