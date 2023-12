El 'boom' de los calendarios de Adviento. ¿Merecen la pena?

«Los calendarios de adviento son un capricho. ¿Por qué no vas a dártelo?»

Lo que nació como una tradición para niños, se ha convertido también en objeto de deseo de adultos. ¿La razón? Por un lado, muchos de los consumidores ya los conocían de pequeños y es una manera de seguir o perpetuar esa tradición. Otra, ese pequeño momento de felicida diario durante los 24 diarios de adviento que da. La profesora Pilar Melara invita a no demonizar los calendarios de adviento y a colocarlos en el lugar de los antojos. «Las personas no somos tan racionales como creemos y esto es un capricho. Si te gusta, por qué no dártelo», explica.

Lo que sí puntualiza también es que tenemos que ser conscientes de nuestras posibilidades económicas y de que no siempre todos los productos que se incluyen nos van a gustar, ni van a satisfacer nuestras necesidades. Además de que debemos ser conscientes de que también tiene que haber algún 'relleno' y no se trata de ninguna estratagema para engañarnos. De la misma manera que también se pueden incluir productos a los que la firma no ha podido dar salida durante el año y ahora es una buena oportunidad para conseguirlo.