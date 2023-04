RTVE pide a Twitter que retire la etiqueta de 'Medio financiado por el Gobierno'

Cuando etiquetaron NPR y BBC me extrañó que nos salváramos.

La etiqueta no miente, el engaño está en:

1. No etiquetar la financiación de los privados.

2. Homologar Russia Today con BBC, NPR, France TV o RTVE



¿Sabe twitter que hay medios autonómicos y municipales? https://t.co/r8WoX6pnBF