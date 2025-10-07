Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento del atraco.
Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»

El autor ya ha sido detenido por la Policía y el conductor se encuentra en buen estado

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 10:59

Un taxista de Las Palmas de Gran Canaria sufrió un atraco con violencia en su vehículo. El asaltante lo atacó con un cuchillo e intentó robarle mientras el conductor llamaba a la policía y pedía auxilio.

Los hechos, ocurridos hace unos días, fueron recogidos por la cámara del vehículo, lo que favoreció la acción de la Policía Nacional, que acabó deteniendo al asaltante en el barrio de Zárate, según informó Todotaxi. Es un hombre de 42 años con numerosos antecedentes.

En las imágenes se puede ver cómo el atracador amenaza con un cuchillo al taxista, lo agarra, lo zarandea e intenta robarle la bandolera. Mientras tanto, el taxista consigue llamar a la policía y pedir ayuda.

Según ha contado Óscar Boente, de la Cooperativa del Taxi de San Cristóbal, el taxista está en buen estado. «Esa persona está detenida y el compañero se encuentra bien, pero podía no haber sido así», declarado en el programa Mañaneros 360 de La1, donde también ha querido llamar la atención sobre la situación que viven los taxistas: «Es más común de lo que pensamos».

