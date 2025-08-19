Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del momento de la detención de los dos primeros sospechosos por el asesinato de Jonathan Josué. C7

La Policía Nacional detiene a un tercer implicado en el asesinato de Jonathan Josué en Telde

Los dos presuntos autores materiales del crimen fueron detenidos en la capital grancanaria

Francisco José Fajardo

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 19 de agosto 2025, 12:24

La Policía Nacional ha practicado en Gran Canaria la detención de una tercera persona implicada en el asesinato de Jonathan Josué Delgado Bordón, alias 'el Conejero', que fue muerto a balazos en Telde el pasado 26 de junio.

Según los datos recabados por este periódico, el tercer detenido habría ayudado en labores de logística a los dos sicarios de nacionalidad colombiana que participaron en los hechos.

A comienzos de julio, el Juzgado de Instrucción número 3 de Telde decretó el ingreso en prisión, provisional, comunicada y sin fianza de los dos presuntos autores del asesinato. Ambos fueron detenidos el 29 de junio en la calle Presidente Alvear, en la esquina con Cirilo Moreno, en Las Palmas de Gran Canaria.

Estas dos personas, de nacionalidad colombiana, están siendo investigadas por la presunta comisión de un delito de asesinato, tenencia ilícita de armas y falsedad documental.

La víctima recibió cinco disparos repartidos por el torso y que dieron de lleno en órganos vitales. Ese hecho avaló desde un primer momento la tesis de que la persona que disparó tenía experiencia en el manejo de armas.

La primera línea de investigación se centró en un posible ajuste de cuentas entre clanes dedicados al narcotráfico. Todo ello abonado por el hecho de que Josué era sobrino de José Jesús Calderín, alias 'el Negro', considerado líder de un grupo dedicado al tráfico de drogas y que cumple pena de cárcel tras ser condenado en mayo junto a su hijo por dos asesinatos en grado de tentativa en 2022.

Ver 14 fotos

