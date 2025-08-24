Once heridos tras colisionar cinco vehículos en la autopista del sur de Tenerife La colisión se produjo a la altura de Güímar en sentido Santa Cruz de Tenerife

Efe Santa Cruz de Tenerife Domingo, 24 de agosto 2025, 22:47 Comenta Compartir

Once personas han resultado heridas de distinta consideración este domingo tras colisionar cinco vehículos en la autopista del sur de Tenerife, informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

La colisión se produjo a la altura de Güímar en sentido Santa Cruz de Tenerife y ha provocado retenciones prolongadas en la autopista.

Del total de personas afectadas ocho han sido evacuadas por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) a diversos centros sanitarios con lesiones de carácter leve y moderado.

Otros tres afectados fueron atendidos en el lugar del incidente, ha añadido el 112.

En las labores de auxilio también han participado bomberos y agentes de la Guardia Civil, además de personal de mantenimiento de carreteras.