Once heridos tras colisionar cinco vehículos en la autopista del sur de Tenerife
La colisión se produjo a la altura de Güímar en sentido Santa Cruz de Tenerife
Efe
Santa Cruz de Tenerife
Domingo, 24 de agosto 2025, 22:47
Once personas han resultado heridas de distinta consideración este domingo tras colisionar cinco vehículos en la autopista del sur de Tenerife, informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
La colisión se produjo a la altura de Güímar en sentido Santa Cruz de Tenerife y ha provocado retenciones prolongadas en la autopista.
Del total de personas afectadas ocho han sido evacuadas por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) a diversos centros sanitarios con lesiones de carácter leve y moderado.
Otros tres afectados fueron atendidos en el lugar del incidente, ha añadido el 112.
En las labores de auxilio también han participado bomberos y agentes de la Guardia Civil, además de personal de mantenimiento de carreteras.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.