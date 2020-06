Nacho Vidal grabó el ritual de veneno de sapo hasta que la víctima quedó inconsciente

Los tres detenidos declararon ante la jueza y dieron su versión de los trágicos hechos. Vidal negó haber proporcionado el veneno de sapo y afirmó que la víctima lo llevó a su casa para inhalarlo por segunda vez. Como en la primera ocasión perdió el conocimiento y no recordaba cómo fue el trance, el fotógrafo les pidió que grabaran el ritual, según la versión del actor y los otros dos implicados.

Según ha podido saber Las Provincias, el actor negó ser un chamán y también declaró que no ofrecía poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos ni invocaba a los espíritus, pero reconoció que había participado en varios rituales en los que inhaló la sustancia de sapo sin que tuviera constancia de los graves riesgos para la salud.

Comentarios en Enguera

Los vecinos de Enguera habían escuchado algunos comentarios sobre la muerte de una persona en el chalé de Nacho Vidal, pero el suceso se olvidó pronto al no ser la víctima vecina de la localidad. La alcaldesa de Enguera, Matilde Marín, fue informada por la Policía Local en su día de que había fallecido un hombre como consecuencia de un paro cardíaco en la casa del actor, aunque ella desconocía que la Guardia Civil había detenido a tres personas.

El tío del actor defendió la inocencia de su sobrino y afirmó que la víctima falleció durante una reunión de amigos sin ninguna responsabilidad de las personas detenidas. «Es normal que la Guardia Civil investigue una muerte que se produce de repente, pero no hay nada más y esto está es produciendo más dolor a los padres de la víctima. Están destrozados», aseguró el hombre. También manifestó que Vidal no se encuentra en Enguera, «aunque es por otro motivo» que no guarda relación con la investigación de la Guardia Civil.