Mujer herida tras precipitarse desde una altura de siete metros en Tenerife
Los bomberos rescataron también a un hombre que intentó socorrerla, quien sufrió heridas leves en la caída
EP
Santa Cruz de Tenerife
Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:18
Una mujer extranjera de 43 años resultó herida de carácter moderado en la noche de este martes, 19 de agosto, sobre las 23:37 horas tras precipitarse desde una altura de siete metros en la calle San Miguel de Abona, en Tenerife.
Tras recibir la alerta, la sala operativa del 1-1-2 movilizó a los bomberos del Consorcio de Tenerife, quienes rescataron a la mujer y a un hombre que había intentado socorrerla, ambos en una zona de difícil acceso.
El personal del Servicio de Urgencias Canario, junto a un médico y un enfermero del PAC San Isidro, asistieron a la herida y, tras estabilizarla, fue evacuada en ambulancia hasta Hospiten Sur.
El hombre, de 44 años, presentó heridas de carácter leve.
Por su parte, la Guardia Civil instruyó diligencias y la Policía Local colaboró con el resto de recursos desplazados al lugar.
