Hospital General de Fuerteventura. C7

Un motorista herido grave en una colisión frontal en Fuerteventura

El accidente ocurrió en la urbanización Rosa de la Monja; el herido fue trasladado al Hospital General de Fuerteventura con traumatismos graves

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:44

Un motorista ha resultado herido grave en una colisión frontal ocurrida en la urbanización Rosa de la Monja en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

El servicio de urgencias 112 informa de que el accidente ocurrió pasadas las siete de la tarde de ayer y en el momento de la asistencia, el herido presentaba diversos traumatismos de carácter grave.

El herido fue trasladado al Hospital General de Fuerteventura.

