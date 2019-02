Mata a un conductor al chocar mientras huía de la Guardia Civil

Un hombre de 55 años falleció en la tarde de ayer tras ser embestido el vehículo con el que circulaba tranquilamente por la GC-500, en sentido hacia Mogán a su paso por Pasito Blanco, por un turismo que huía de la Guardia Civil, según confirmaron ayer fuentes cercanas a las pesquisas. Bomberos de San Bartolomé de Tirajana tuvieron que excarcelar a la víctima del interior de su turismo, un monovolumen, en el que quedó atrapado tras la fortísima colisión en un tramo en curva y con cambio de rasante. El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), desplazado al lugar de los hechos en dos ambulancias, no pudieron hacer nada por salvarle la vida al presentar heridas incompatibles con la vida.

El otro conductor, de 44 años y que viajaba en un BMW negro, al parecer había presuntamente protagonizado una huida de los agentes de la Guardia Civil desde Mogán que le habían dado el alto en el citado municipio. Este resultó herido con policontusiones de carácter leve, según apuntaron fuentes sanitarias.

Tras ser asistido en el lugar de los hechos por el personal sanitario del SUC fue detenido por agentes de la Guardia Civil, según apuntaron dichas fuentes. Agentes del Equipo de Atestados del Subsector de Tráfico de Las Palmas se encarga de investigarlos hechos tras llegar al lugar del accidente. Una vez allí comenzaron a recopilar pruebas y datos para esclarecer lo sucedido.

El suceso arranco sobre las 17.00 horas de ayer cuando el conductor herido en la colisión frontal se saltó un control de la Guardia Civil en el municipio de Mogán comenzando entonces una persecución a toda velocidad. Este no solo hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes de la Benemérita que le dieron el alto si no que también embistió a los vehículos de los agentes. Por suerte, estos pudieron esquivar la acción del conductor y no resultaron heridos. En ese momento comenzó un seguimiento activo del conductor del BMW que acabó varios kilómetros después al colisionar con otro turismo que circulaba por la GC-500 en sentido Sur.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) recibió el aviso del gravísimo accidente a las 17.30 horas momento en que se activaron a dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una medicalizada y otra de soporte vital básico, junto a Bomberos de San Bartolomé de Tirajana y más efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Las Palmas.

La vía tuvo que ser temporalmente cerrada al tráfico para facilitar las labores de los equipos de emergencia que intervinieron en el lugar de los hechos. Agentes del instituto armado se quedaron custodiando el cuerpo del conductor fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial pertinente que decretó su levantamiento.