Crece la polémica por el homenaje a la pareja fallecida en el accidente

Una discusión que ayer, tras el fallecimiento del joven Airam L., de 14 años, ganó en intensidad. «No entiendo el homenaje. Por lo visto, la imprudencia de esta pareja ha causado la muerte de un padre inocente y su hijo. Lo que deberían hacer es un poco de reflexión y autocrítica», escribe un usuario. «No entiendo el homenaje. Me encantaría salir a pasear con la moto y mi hija, pero no me atrevo, sé lo que pasa con los moteros que se creen dueños de la carrera. En fin, no puedo disfrutar de eso por miedo a que uno de esos tantos imprudentes le haga daño», reflexiona otro. «Siento lo que pasó con esta pareja, pero más siento que un niño y su padre muriesen en ese accidente, ellos también deberían ser homenajeados porque ellos no fueron los culpables», puntualiza una lectora.

«Yo no entiendo a la gente, no se respeta ya ni los homenajes que cada ser querido, familiares o amigos quieran hacer. Los accidentes, accidentes son. No eran héroes ni nada por el estilo, para quien se pregunta qué eran. Simplemente eran muy queridos por muchísima gente y esta es la despedida que han querido darles, nadie puede quitarles ese derecho», apunta Davinia.

«Me imagino que este accidente no había sido queriendo, vamos a ver, señores, que ellos fallecieron también, esta gente tiene familia y cada uno hace el homenaje que quiere. Esta gente era muy querida por sus amigos y demás. Pasó lo que pasó, ha sido una desgracia para todos pero cada uno hace y siente como le da la gana. Respeto, ante todo», escribe Martín.

«Que todo nos sirva para que todo motorista tenga siempre la plena conciencia de los frágiles que somos sobre dos ruedas y estar siempre con la consciencia en nuestras conducción. Una oración por su descanso», reflexiona Luci.