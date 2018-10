Los vecinos del barrio, consternados ante las muertes

La noticia les ha pillado a todos por sorpresa. En la esquina de la vivienda donde tuvo lugar el suceso se arremolinaban cada vez más vecinos que no daban crédito a las especulaciones de circulaban en la calle y en los medios. Todos aseguran que no habían visto indicios de disputas previas, más allá de las riñas familiares habituales, y que en el barrio no suelen escucharse este tipo de conflictos. Sobre el hijo, muchos describían a una persona «cariñosa», «solidaria» y enteramente dedicada al cuidado de su madre. «Es un niño buenísimo, no me creo que haya sido capaz de una cosa así», explicaba ayer consternada Olga Nolasco. Algunos de los curiosos, de hecho, afirman haber visto precisamente la tarde anterior al joven detenido a su padre yendo a comprar por la mañana y hablando con algunos amigos durante la tarde. Nada parecía indicar lo acontecido durante la tarde.