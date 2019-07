Varios vecinos de los fallecidos apuntaron ayer que los hermanos residían en dicha vivienda «de toda la vida» si bien no atinaban a identificarles, salvo a uno de ellos, el mayor. Apuntaron que no recibían visitas de familiares con los que, según estos vecinos, no mantenían relación alguna. El hallazgo de sus cuerpos les ha consternado. Toda la información del caso adelantado por CANARIAS7 aquí.