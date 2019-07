La Guardia Civil interviene en una pelea en un barco en Mogán

Intervención

En un momento dado, se acercó una embarcación de la Guardia Civil que hacía labores de vigilancia en la zona e intercedió en el incidente.

«Señores, tienen que comportarse. Esto es una fiesta y no permitimos conductas violentas», afirman por megafonía desde otra embarcación. «Si no paran, pedimos a la Guardia Civil que se los lleven. Si ocurre de nuevo algo parecido, por mínimo que sea, acabaremos con la fiesta», advierten los organizadores al resto de participantes. Finalmente, y tras oponer algo de resistencia, los agentes del instituto armado procedieron a subir a su embarcación al presunto autor del incidente, un hombre de unos 35 años y de origen español, que fue identificado y trasladado al Muelle de Arguineguín, un hecho que no se ve en el vídeo grabado por los testigos del incidente. Al hombre se le acusa de una infracción grave por perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales o cualquier reunión a la que asistan numerosas personas, cuando no se considere delito, según apuntaron ayer fuentes conocedoras de los hechos.

La infracción grave por alteración del orden público puede acarrear una sanción económica que puede oscilar entre los 601 euros hasta los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción protagonizada.