La familia de Yéremi suspende el rastreo previsto para este sábado

Tras el anuncio realizado este lunes del reinicio de la búsqueda de Yéremi Vargas en el barranco de Tirajana, la familia ha decidido suspender la cita de este sábado para garantizar una mayor seguridad en el dispositivo que quieren organizar para relanzar los rastreos del pequeño. «Quiero aclarar también que el Ayuntamiento de Santa Lucía no nos ha denegado ningún permiso, simplemente vamos a hacerlo más adelante para que nadie corra peligro y esté todo bien organizado. El Ayuntamiento siempre a estado a nuestra disposición desde que desapareció Yéremi. Ha sido todo un malentendido y pido que lo compartan», escribió esta mañana Ithaisa Suárez en su cuenta de Facebook. La joven explica además que la iniciativa, dada a conocer a través de las redes sociales por su marido, Jonathan Guisado, «Lo que quiero dejar claro es que no ha sido cosa de Jonathan, ha sido idea mía bajo mi desesperación. Y agradezco a mi marido el apoyo que me da en el momento que sea sin dudarlo», afirma Ithaisa. Además, puntualiza que «Han aparecido 3 cadáveres en nuestro municipio que son los ancianos de Guanarteme y Eduardo hace 3 años aproximadamente. Entonces él no dudo en intentarlo pero es muy pronto para hacerlo. Hay que organizarlo con más tiempo», añade.