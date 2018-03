Familiares de desaparecidos se concentran en Madrid

Las familias presentes y el director de la Fundación, el periodista Paco Lobatón, expresó su deseo de que se siga buscando a Gabriel con todos los medios y se dé pronto con su paradero, y que este despliegue se repita con cada desaparecido, ya que en la práctica «hay respuestas que no son iguales», lo que es “injusto” en palabras de Lobatón.

Los olvidados de la sociedad

«Somos los grandes olvidados de la sociedad», reza el manifiesto, que solicita «una mayor difusión y un mayor apoyo de las instituciones».

Lobatón considera esencial el acompañamiento a las familias, que según ha dicho supone «estar al lado de, de forma incondicional, y ser firmes en la demanda de que la búsqueda no cese», y demanda la aprobación de un Estatuto de la Personas Desaparecidas propuesto a los partidos por la Fundación.

Familiares de siete desaparecidos expresado su deseo de «no ser olvidados» porque «es algo que le puede pasar a cualquiera», y reclamaron más medios para buscar a todos, algunos de ellos convencidos de que «hay víctimas de primera, segunda y tercera», en palabras de María Isabel Movilla, que no sabe nada de su hija desde hace tres años, cuando tenía 14 y salió de su casa de Sabadell para no volver, y desde cuando «los Mossos no la han buscado».

Los abuelos de Yeremi Vargas, José y Herminia, reclamaron justicia para todos y confían en que el juzgado admita el recurso interpuesto por la familia para que no salga de prisión Antonio Ortega, el principal sospechoso.