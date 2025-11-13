Incendio de un vehículo en la Avenida Escaleritas moviliza a los servicios de emergencia Hasta el lugar se han desplazado varias unidades de la Policía Local y efectivos del cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:44 Comenta Compartir

Un incendio declarado en un vehículo en la Avenida Escaleritas, número 48, según informa el Consorcio de Bomberos, ha requerido la intervención urgente de los servicios de emergencia en la tarde de este jueves.

Hasta el lugar se han desplazado varias unidades de la Policía Local y efectivos del cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, que trabajan en la extinción del fuego y en la protección del entorno.

En actualización Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.