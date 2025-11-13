Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento captado por las cámaras de tráfico.
Momento captado por las cámaras de tráfico. C7

Incendio de un vehículo en la Avenida Escaleritas moviliza a los servicios de emergencia

Hasta el lugar se han desplazado varias unidades de la Policía Local y efectivos del cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:44

Un incendio declarado en un vehículo en la Avenida Escaleritas, número 48, según informa el Consorcio de Bomberos, ha requerido la intervención urgente de los servicios de emergencia en la tarde de este jueves.

Hasta el lugar se han desplazado varias unidades de la Policía Local y efectivos del cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, que trabajan en la extinción del fuego y en la protección del entorno.

En actualización

Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.

