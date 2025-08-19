Hombre en estado crítico tras ser rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria en Tenerife Los socorristas y el personal del SUC consiguieron recuperar las constantes vitales del bañista

EP San Cristóbal de la Laguna Martes, 19 de agosto 2025, 14:13 Comenta Compartir

Un hombre de 83 años se encuentra en estado crítico después de que fuera sacado del agua en parada cardiorrespiratoria durante la mañana de este martes en las Piscinas de Bajamar, dentro del municipio de La Laguna, en Tenerife.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, los socorristas realizaron al varón maniobras de reanimación que fueron retomadas a su llegada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), logrando revertir la parada.

Los recursos sanitarios estabilizaron al hombre y lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico. Los agentes de la Policía Local de La Laguna se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.