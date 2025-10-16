Un hombre se atrinchera en su casa con un cuchillo en Santa Cruz de Tenerife En la zona también se han desplegado efectivos de la Policía Local y el Servicio Canario de Salud

Ep Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025, 13:12 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha activado un dispositivo de seguridad con un negociador una vez que un hombre, con problemas psiquiátricos, se ha atrincherado con un cuchillo en su casa, ubicada en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, informan fuentes del cuerpo a al agencia de noticias Europa Press.

En la zona también se han desplegado efectivos de la Policía Local y el Servicio Canario de Salud.

Temas

Policía Nacional