Última hora Muere el conductor de un coche tras chocar con una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
Foto de archivo de un agente de Policía Local Canaria. C7

Un hombre se atrinchera en su casa con un cuchillo en Santa Cruz de Tenerife

En la zona también se han desplegado efectivos de la Policía Local y el Servicio Canario de Salud

Ep

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:12

Comenta

La Policía Nacional ha activado un dispositivo de seguridad con un negociador una vez que un hombre, con problemas psiquiátricos, se ha atrincherado con un cuchillo en su casa, ubicada en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, informan fuentes del cuerpo a al agencia de noticias Europa Press.

En la zona también se han desplegado efectivos de la Policía Local y el Servicio Canario de Salud.

