Hallan un segundo cadáver 48 horas después entre los escombros de la explosión del bar de Vallecas

Efectivos de las Unidades Caninas de la Policía Nacional y de Bomberos Madrid han localizado la tarde este lunes a un segundo cadáver 48 horas ... después de la explosión que provocó un primer muerto y 25 heridos, tres de ellos de gravedad, en el bar Mis Tesoros, de la calle Manuel Maroto en el popular barrio madrileño de Puente de Vallecas.

Según han informado fuentes de Emergencias Madrid, la localización de este segundo cuerpo, un varón, se ha producido después de que a las 15 horas de este lunes se «reactivara la búsqueda de una persona en el edificio que sufrió la explosión».

En realidad, técnicamente no ha sido una «reactivación» de una «búsqueda» como afirma Emergencias, ya que los efectivos dejaron de buscar entre los escombros el domingo por la mañana, al descartar que hubiera más personas bajo los restos del inmueble devastado tras hallar el primero de los cadáveres. Sin embargo, «una denuncia de desaparición» hizo que la tarde de este lunes los rescatadores volvieran a la zona a volver a rastrear.

Zona «muy compactada»

«Tras las labores de desescombro por parte de Bomberos Madrid, finalmente se ha localizado a esta segunda víctima mortal bajo una zona de escombros muy compactada», han explicado portavoces de Emergencias.

Los servicios de Bomberos siguen todavía inmersos en las labores de desescombro, unas tareas que se llevan a cabo con cuidado y precaución ante la complejidad de la situación y la inestabilidad del bloque de edificios, situado en la calle Manuel Maroto.

La explosión se produjo el sábado poco antes de las 15.00 horas, afectando a un bar ubicado en un bajo del edificio. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las causas de un suceso que se ha cobrado ya la vida de dos personas y dejó a otras 25 heridas, dos de ellas todavía en estado grave.

Aunque inicialmente las labores de rescate culminaron con la identificación de hasta 25 heridos y ningún fallecido, los Bomberos de Madrid retomaron la búsqueda de posibles víctimas el mismo sábado por la noche después de que la Policía Nacional recibiera una denuncia que alertaba de que un familiar estaba casi con total seguridad sepultado bajo los escombros del edificio. Finalmente, aquella noche se localizó a la primera víctima mortal.