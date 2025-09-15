Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Agentes de la Policía Nacional en en el bar donde se produjo explosión de gas en Vallecas. EFE

Hallan un segundo cadáver 48 horas después entre los escombros de la explosión del bar de Vallecas

Bomberos y Policía reactivaron hoy la búsqueda tras la denuncia por desaparición de un varón

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:29

Efectivos de las Unidades Caninas de la Policía Nacional y de Bomberos Madrid han localizado la tarde este lunes a un segundo cadáver 48 horas ... después de la explosión que provocó un primer muerto y 25 heridos, tres de ellos de gravedad, en el bar Mis Tesoros, de la calle Manuel Maroto en el popular barrio madrileño de Puente de Vallecas.

