Imagen de archivo de los incendios de 2019 en Gran Canaria. C7

La Guardia Civil formula 28 denuncias por incumplimientos de la Ley de Montes en Gran Canaria

En un comunicado, la Comandancia de Las Palmas ha señalado que estas medidas refuerzan el cumplimiento estricto de las normativas de seguridad para evitar la ignición de fuegos no controlados

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:19

La Guardia Civil ha formulado 28 denuncias por incumplimientos relacionados con la Ley de Monte durante las últimas labores de vigilancia y control para la prevención de incendios forestales en la zona centro de Gran Canaria, que incluye áreas tan sensibles como el Roque Nublo, la cumbre y zonas próximas.

Así, se han llevado a cabo denuncias y actuaciones específicas relacionadas con el uso inadecuado de motores desbrozadores, cuyo manejo requiere especial cuidado debido a que pueden generar chispas o calor y representar un peligro significativo en periodos de alto riesgo.

En un comunicado, la Comandancia de Las Palmas ha señalado que estas medidas refuerzan el cumplimiento estricto de las normativas de seguridad para evitar la ignición de fuegos no controlados.

Con estas acciones no solo se busca detectar y sancionar conductas negligentes, como hogueras mal apagadas o quema ilegal de residuos agrícolas, sino también fomentar una mayor responsabilidad y respeto medioambiental en la población.

Aquí, la Guardia Civil recordó que es importante destacar que las sanciones por incumplir la Ley de Montes pueden tener diferentes grados de gravedad y cuantía, desde multas leves hasta sanciones severas, en función del tipo de infracción y los daños causados.

Además, la normativa contempla medidas complementarias como la reparación de daños y el decomiso de materiales ilícitos, garantizando así una protección eficaz del ecosistema forestal.

Finalmente, el cuerpo ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que respete rigurosamente las normativas vigentes referentes al uso del fuego, motores desbrozadores y otras medidas preventivas.

