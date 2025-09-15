La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
La densidad del tráfico produce grandes colas a la entrada de Las Palmas de Gran Canaria en hora punta
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:20
El comienzo del curso escolar y la vuelta a la rutina después de las vacaciones tienen ya su primera consecuencia en el tráfico de la ciudad. Las Palmas de Gran Canaria vuelve a atascarse en la GC-1 en plena hora punta de este lunes.
Según ha podido consultar este periódico, no hay accidentes relacionados con el tráfico, salvo una colisión hacia las 7.50 horas entre un coche y un camión a la altura de las Alcaravaneras, donde rápidamente se restauró la normalidad circulatoria.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.