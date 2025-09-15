Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria. C7

La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva

La densidad del tráfico produce grandes colas a la entrada de Las Palmas de Gran Canaria en hora punta

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:20

El comienzo del curso escolar y la vuelta a la rutina después de las vacaciones tienen ya su primera consecuencia en el tráfico de la ciudad. Las Palmas de Gran Canaria vuelve a atascarse en la GC-1 en plena hora punta de este lunes.

Según ha podido consultar este periódico, no hay accidentes relacionados con el tráfico, salvo una colisión hacia las 7.50 horas entre un coche y un camión a la altura de las Alcaravaneras, donde rápidamente se restauró la normalidad circulatoria.

