Una emergencia sanitaria obliga a desviar a Málaga un vuelo con destino Fuerteventura La maniobra se llevó a cabo bajo un protocolo especial que afectó al funcionamiento habitual del Aeropuerto Málaga-Costa del Sol

Un avión procedente de Barcelona con destino Fuerteventura tuvo que ser desviado al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol para atender a un pasajero que presentaba problemas cardíacos que precisaba de atención urgente en tierra.

La tripulación tomó la decisión de realizar un desvío de emergencia cuando sobrevolaba Marruecos, según informó la cuenta de Controladores Aéreos (@controladores) en X. La maniobra se llevó a cabo bajo un protocolo especial que afectó al funcionamiento habitual del aeropuerto malagueño. Los controladores explicaron que se facilitó un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 31L, aunque en ese momento la configuración operativa era de sur.

En aras de la seguridad, se detuvieron momentáneamente los despegues de otras aeronaves que aguardaban turno. Una vez en tierra, el pasajero fue atendido por los servicios sanitarios, lo que permitió posteriormente retomar la normalidad en las operaciones del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Desde la cuenta de controladores desearon una pronta recuperación al afectado y agradecieron «la colaboración del resto de tripulaciones» que facilitaron el aterrizaje en el menor tiempo posible.

⚠️ La tripulación del vuelo procedente de Barcelona con destino Fuerteventura, sobrevolando Marruecos, decide desviarse a 📍#Málaga para atender a un pasajero con posible problema de corazón ❤️ que necesita atención urgente en tierra.

