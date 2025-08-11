Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo del aeropuerto de Fuerteventura, desde el aire. C7

Una emergencia sanitaria obliga a desviar a Málaga un vuelo con destino Fuerteventura

La maniobra se llevó a cabo bajo un protocolo especial que afectó al funcionamiento habitual del Aeropuerto Málaga-Costa del Sol

Jorge Rivero Pablos

Jorge Rivero Pablos

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:57

Un avión procedente de Barcelona con destino Fuerteventura tuvo que ser desviado al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol para atender a un pasajero que presentaba problemas cardíacos que precisaba de atención urgente en tierra.

La tripulación tomó la decisión de realizar un desvío de emergencia cuando sobrevolaba Marruecos, según informó la cuenta de Controladores Aéreos (@controladores) en X. La maniobra se llevó a cabo bajo un protocolo especial que afectó al funcionamiento habitual del aeropuerto malagueño. Los controladores explicaron que se facilitó un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 31L, aunque en ese momento la configuración operativa era de sur.

En aras de la seguridad, se detuvieron momentáneamente los despegues de otras aeronaves que aguardaban turno. Una vez en tierra, el pasajero fue atendido por los servicios sanitarios, lo que permitió posteriormente retomar la normalidad en las operaciones del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Desde la cuenta de controladores desearon una pronta recuperación al afectado y agradecieron «la colaboración del resto de tripulaciones» que facilitaron el aterrizaje en el menor tiempo posible.

