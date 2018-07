El suicidio, una de las hipótesis de la muerte de la familia

Las fuentes de la Guardia Civil indican que todas las hipótesis se mantienen abiertas y los agentes siguen trabajando en la vivienda para recabar más indicios sobre lo ocurrido a la espera de que en las próximas horas se practique la autopsia a los cuerpos para determinar las causas de las muertes.

Los investigadores barajan tres hipótesis sobre lo sucedido en la vivienda de La Orotava. La primera apuntan al parricidio, señalando directamente al padre como un caso de violencia machista. También la posibilidad de que la madre hubiese decidido suicidarse, llevándose también a sus dos hijas y que su marido, al ver la escena, se ahorcase en otra estancia de la vivienda. Y la tercera, que hubiese sido pactado entre la pareja debido los problemas económicos y familiares que tenían.

Fuentes de la investigación han confirmado que el hombre, de 43 años y brigada del Ejército de Tierra, fue hallado ahorcado en una habitación de la casa, y en otra estancia de la vivienda estaban los cadáveres de la mujer, de 32 años, y de las dos niñas, de 3 y 5 años, sin aparentes signos de violencia. Las tres estaban tendidas sobre una cama.

Además, la Guardia Civil halló en la vivienda una nota manuscrita, según ha informado el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, quien no ha querido precisar ni el contenido ni el autor de la misma. Las fuentes de la investigación consultadas no han dado más datos sobre esa carta, pero han confirmado que no existían denuncias previas ni antecedentes de maltrato.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de la localidad, Narciso Pérez, comentó que, hacia las 12:30 horas, la Guardia Civil recibió una alerta en la que informaba sobre estos hechos y al acceder al interior de la vivienda encontró los cuatro cadáveres.