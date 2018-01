El Sistema de Vigilancia Exterior, a debate

Podemos Canarias exige respuestas tras lo sucedido en Costa Teguise

Podemos Canarias quiere respuestas por parte del Gobierno respecto al número exacto de personas que viajaban en la embarcación; de dónde venían, su nacionalidad y si había mujeres y/o menores. También el estado exacto en el que fueron rescatadas, la trayectoria seguida por la patera junto a la costa y el estado en que se encontró la misma, estimando imprescindible esclarecer las causas por las que el SIVE no detectó la embarcación con antelación y el tratamiento recibido por las víctimas.

Traslado de los supervivientes

Respuesta de Roldós

Por su parte, la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, respondió ayer en declaraciones que recogió Efe tras el minuto de silencio por los fallecidos en la tragedia que el hecho de que la patera no fuera detectada por el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), «no tiene nada que ver» con el siniestro porque al ser una embarcación neumática y no muy grande, junto con las condiciones del oleaje, «no ha sido un elemento determinante, todo lo contrario, no se hubiera podido detectar».

La delegada sí ha reconocido que ha habido «problemas» con el mantenimiento de las cámaras y cuestiones burocráticas relacionadas con los nuevos equipamientos, pero todo está «en vía de solución».