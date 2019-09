Detenido un fotógrafo en Gran Canaria al engañar a 43 menores

Sin embargo, en las sesiones de fotos, que se realizaban en un garaje que hacía las veces de estudio, no sólo fotografiaba a las jóvenes desnudas sino también con atuendos, en poses, o utilizando planos explícitamente sexuales, que de ninguna manera se pueden entender como artísticos.

De esta manera, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que incluso los padres llegaban a firmar un contrato en el que se incluía una cláusula que declaraba que no se realizarían fotos de las chicas, que tenían entre 14 y 18 años, desnudas.

Ocultaba las fotos en un doble fondo de una cama

No permitía a los padres estar presentes en las sesiones

Una vez en el estudio, los padres firmaban un contrato con las características del servicio en el que se incluía una cláusula que declaraba que no se realizarían fotos de las chicas desnudas aunque no se les permitía estar presentes durante la sesión para, supuestamente, no cohibir a las chicas.

El presunto autor de los hechos comenzaba la sesión con múltiples fotos y con diversos vestuarios y, poco a poco, les pedía que fueran despojándose de prendas.