Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Canaria. C7

Detenido por agredir a su pareja en un barco con destino Fuerteventura

La detención se produjo después de que el capitán del barco avisara al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (1-1-2)

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:41

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, desplazados a la isla de Fuerteventura y adscritos a la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI), han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones y amenazas en el ámbito de la violencia de género por supuestamente agredir a su pareja durante un viaje en barco, que cubría el trayecto entre Gran Canaria y Fuerteventura.

La detención se produjo después de que el capitán de la embarcación diera aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (1-1-2), motivo por el que los agentes se desplazaron hasta el puerto de Morro Jable, en el municipio de Pájara, donde aguardaron la llegada del buque, según ha informado la Consejería canaria de Presidencia en nota de prensa.

Los agentes recabaron la denuncia verbal de la víctima tras la llegada del barco a puerto, así como el testimonio de un pasajero y de una azafata que presenciaron la presunta agresión, por lo que se procedió a la detención del hombre.

En cuanto al detenido y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Puerto del Rosario.

La intervención se enmarca en las actuaciones preventivas y operativas que desarrolla la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) dentro del plan de choque en materia de seguridad ciudadana impulsado en la isla por la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias y refuerza el compromiso del Cuerpo General de la Policía Canaria con la protección de las víctimas de violencia de género y la defensa de los derechos fundamentales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  2. 2 Los fallos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mantener el control de Las Canteras
  3. 3 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  4. 4 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  5. 5 La UD Las Palmas no está para fiestas en casa
  6. 6 Arranca la fase de oposición de la estabilización sanitaria: la más masiva y polémica de Canarias
  7. 7 La viñeta de Morgan de este lunes 29 de septiembre
  8. 8 Valsequillo vibró con su Perro Maldito
  9. 9 Canarias se libra del impacto de la borrasca Gabrielle y la Aemet avisa: «No se descartan lluvias»
  10. 10 El este de la península, en vilo por lluvias intensas 

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido por agredir a su pareja en un barco con destino Fuerteventura

Detenido por agredir a su pareja en un barco con destino Fuerteventura