Directo El Pleno del Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a cuestiones sobre vivienda y los compromisos del Estado
Momento de la detención de El Guaca.
Momento de la detención de El Guaca. C7

Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria

Fue detenido en un operación en el barrio de San José en la que se saldó con la detención de dos personas y la incautación de sustancias estupefacientes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:36

Comenta

José Manuel Rodríguez, conocido como El Guaca, fue detenido en la mañana de este martes en el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local, que se saldó con la detención de dos personas y la incautación de sustancias estupefacientes, según ha confirmado la Policía Nacional a CANARIAS7.es.

El Guaca, que fue arrestado mientras se encontraba acompañado por una mujer, es un conocido delicuente que cuenta con un amplio historial delictivo en las últimas décadas, con numerosos antecedentes relacionados con el narcotráfico, actividad que él mismo reconoció en sede judicial en el año 2008.

En 2019, ingresó nuevamente en prisión de forma provisional tras ser acusado de agredir y amenazar con un hacha a su pareja sentimental. Esta mujer ya había solicitado una orden de alejamiento en 2018, concedida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

