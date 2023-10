Derrumbe en Reina Mercedes

Un corrimiento de piedras algunas de tamaño considerable se ha producido este sábado en la vía trasera de la urbanización Reina Mercedes sin daños personales.

El desplome de la ladera del terreno que separa la urbanización Reina Mercedes del centro comercial Las Ramblas ha obligado a la Policía local a cerrar un sentido de la calle de acceso a los garajes de parte de la urbanización.

Se trata de una pequeña vía que utilizan más de doscientos vecinos para llevar sus coches a los garajes.

Afortunadamente en el momento en el que se produjo el derrumbe no circulaba nadie por esa calle con lo que no hay que lamentar desgracias personales ni daños materiales. «Gracias a Dios que eso fue de madrugada porque si no otro gallo hubiera cantado», lamenta Juan Guerra uno de los portavoces vecinales de esta parte de la ciudad.

El presidente de una de las comunidades de propietarios de Reina Mercedes había advertido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del riesgo de caída que presentaba la ladera. Lo hizo en una visita que se produjo por parte de los técnicos municipales tras la denuncia por el mal estado de una valla en la misma zona.

Sin embargo, afirman los vecinos, aunque se tomó nota de la petición de su representante no se ha hecho nada al respecto.

«Lo que más rabia nos da es que el Ayuntamiento lo sabía perfectamente», denuncia Juan Guerra, «como también sabe todo el problema que hay con los hoyos en la calle principal, que parece que están esperando a que se hagan más grandes para que un coche se caiga dentro».

Los vecinos muestran su preocupación porque han detectado otras grietas en la ladera y temen que se vuelva a producir algún deslizamiento o caída de piedras sobre la urbanización.

Mientras se resuelve el problema y a la espera de que retiren las piedras caídas la vía trasera de la urbanización Reina Mercedes queda abierta solo en un sentido de manera que los coches tienen que entrar y salir por el mismo lado. Se trata de una calle estrecha que obligará a extremar la precaución de los vecinos al salir de sus garajes.

En los locales comerciales que hay en los bajos de los bloques de viviendas y que dan a esta calle afectada por el derrumbe se ubican varias empresas de diversos sectores se actividad.