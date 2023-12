Denuncia una supuesta agresión homófoba en una discoteca de Gran Canaria: «Tengo el ojo estallado»

Un hombre ha denunciado una supuesta agresión homófoba producida por los porteros de una conocida discoteca de Las Palmas de Gran Canaria. Los hechos tuvieron lugar en Nochebuena, tal y como ha descrito en su perfil de TikTok. «Por ser homosexual me ha pasado esto», relata.

Al parecer, el portero solicitó al grupo de amigos en el que se encontraba el joven «tener la noche en paz» nada más llegar al local y sin conocer a ninguno de los integrantes, lo que ya le pareció extraño, según comenta en el vídeo.

La presunta agresión se habría producido tras una breve discusión con otro portero en el baño de la discoteca que, según cuenta el supuesto afectado, ocurre debido a que el portero pensó que tanto él como su grupo de amigos realizaban algo fuera de lugar dentro del servicio. El hombre cuenta que no fue así, «no estoy haciendo nada malo», asegura. Al salir del baño, el joven le contó lo sucedido a sus amistades y el mismo portero se acercó al grupo para comenzar a «amenazarle».

La supuesta víctima, que presuntamente ha denunciado la agresión a la Policía, detalla que pidió el libro de reclamaciones en la barra del local. Ahí es donde el portero trata de realizarle una «llave», el joven intentó zafarse y otro portero de la discoteca le propinó «varias patadas» en el suelo antes de sacarlo fuera y que los porteros que se encontraban en la entrada continuaran «dándole una paliza», según cuenta en sus redes sociales.

El hombre prosigue su historia asegurando que le propinaron un puñetazo en la cara: «Tengo el labio partido y el ojo estallado».

«Hago este vídeo porque esto no puedo quedar así. Desde que entré a esta discoteca vieron las pintas de mi amigo y se dieron cuenta de que éramos homosexuales y empezaron a decir eso. Ya nos estaban fichando.», finaliza el joven. «Me hubieran matado como ha pasado en otros sucesos. Solo pido apoyo para que esto no vuelva a ocurrir».

Por lo pronto, la discoteca en cuestión no se ha pronunciado al respecto.