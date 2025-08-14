Cuatro detenidos en Telde por tráfico de drogas y blanqueo de capitales La Policía Nacional incautó sustancias estupefacientes, elementos de elaboración y distribución y más de 5.000 euros en efectivo en San Juan

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 13:51 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

La Policía Nacional en Telde ha detenido a dos hombres y dos mujeres como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Los agentes policiales tuvieron conocimiento de los hechos a través de numerosas quejas vecinales, que alertaban de la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio teldense de San Juan.

Los agentes montaron un dispositivo policial que logró identificar al principal responsable de la organización y reunir las pruebas necesarias que acreditasen la autoría de los hechos delictivos.

El operativo finalizó el pasado siete de agosto, donde se realizaron dos entradas y registros en domicilios ubicados en el barrio de San Juan. Se incautaron 60 gramos de cocaína, seis monodosis de cocaína, 1'5 gramos de cocaína rosa 'Tusi', 12 pastillas de viagra, dos básculas digitales de precisión, un detector electrónico de billetes falsos, elementos para la elaboración y distribución de la droga, 5.075 euros en efectivo y se detuvieron a cuatro personas.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente quien decretó el inmediato ingreso en prisión para el principal investigado y responsable del punto de venta de sustancias estupefacientes.