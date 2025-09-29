Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde La Policía Nacional continúa con la investigación, que derivó en junio en la detención de dos sicarios en la capital grancanaria

Imagen de archivo de una de las detenciones en la calle Presidente Alvear.

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:25

Ya son cuatro los detenidos por el asesinato a tiros el pasado 26 de junio en Telde de Jonathan Josué Delgado Bordón, alias 'el Conejero'.

Según fuentes vinculadas a la investigación, la Policía Nacional ha practicado en Gran Canaria la detención de una cuarta persona.

El 29 de junio fueron detenidos dos personas de origen colombiano por ese crimen. Las detenciones se practicaron en la capital grancanaria y el Juzgado de Instrucción número 3 de Telde decretó el ingreso en prisión, provisional, comunicada y sin fianza de los dos presuntos autores del asesinato. Ambos fueron detenidos en la calle Presidente Alvear, en la esquina con Cirilo Moreno.

En agosto se practicó una tercera detención, de una persona que habría ayudado en labores de logística.

La víctima recibió cinco disparos que afectaron a órganos vitales, con lo que los intentos de reanimación por parte de personal sanitario fueron infructuosos.