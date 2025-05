Condenada a pagar 180 euros a un taxista al que no le abonó una carrera de 7,2 euros La asociación Autaxi-GC, que amparó la denuncia, también plantea batalla a los vómitos en el taxi

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 16 de mayo 2025, 10:40 Comenta Compartir

El Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a una mujer a pagar 180 euros a un taxista al que no le abonó una carrera de 7,2 euros, un hecho que ha sido calificado como estafa leve.

Además de la multa, la condenada tiene que pagar al taxista los 7,2 euros con intereses y asumir las costas procesales, según recoge la sentencia, que especifica que «si el penado no satisficiere voluntariamente o por vía de apremio la multa impuesta, quedará sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria de un día de arresto por cada dos cuotas diarias impagadas, que habrá de cumplirse en el centro penitenciario correspondiente».

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo, sobre las 06.00 horas, cuando una mujer cogió un taxi en el parque de San Telmo para desplazarse hasta su casa. Al llegar al destino, la mujer se apeó del taxi y se metió en su vivienda sin pagar la carrera « ni haber tenido nunca intención de hacerlo», como recoge la sentencia.

La denuncia del taxista fue presentada por el taxista con el respaldo de la Asociación Unificada Taxi Gran Canaria (Autaxi-GC), cuyo presidente, Ángel Hernández, aconseja a todos los taxistas denunciar estos casos para evitar que se sigan produciendo estas prácticas. «Animamos a los compañeros que denuncien ya que muchos no lo hacen por las cantidades que se producen», explicó el representante del sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria, quien informó de que «en otras defensas, vamos a reclamar daños y perjuicios y lucro cesante».

Esta sentencia ha sido «ejemplar» para Autaxi-GC ya que puede advertir a quien no paga una carrera que las consecuencias pueden ser costosas. «En este caso, la broma de no pagar 7 euros puede acabar costando 600 o 700 euros», aseguró el representante de taxistas de Las Palmas de Gran Canaria.

Autaxi-GC ha estado en contacto con asociaciones de taxistas de Zaragoza, donde en casos similares se ha conseguido el pago de indemnizaciones de hasta 300 euros por daños y perjuicios. « Es un incentivo para el taxista», detalló Hernández, «no se trata de hacernos ricos, pero el taxista debe saber que puede recuperar el tiempo que ha perdido y que va a ser compensado por ello».

En estos momentos Autaxi-GC trabaja ya en dos casos similares y ha conseguido un acuerdo previo a la celebración del juicio en otros dos.

«El simpa siempre ha existido, pero el taxista siempre ha sido muy independiente y no cuenta en todas las ocasiones con el apoyo de las asociaciones», indicó Ángel Hernández, «hay que despertar también las conciencias de las cooperativas para que presten apoyo jurídico a sus asociados».

Autaxi-GC también plantea la necesidad de denunciar los daños que se producen cuando el usuario del taxi vomita en el interior del vehículo. «El otro día una chica se arrojó en el taxi de un compañero y el vómito le llegó al salpicadero», explicó Ángel Hernández, «le fastidió la noche del sábado, el domingo que estuvo limpiando el coche y el lunes, ya que tuvo que llevarlo a una empresa para que le quitara el mal olor».

El presidente de este colectivo asegura que en Zaragoza se ha incluido este caso en la ordenanza. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria la normativa municipal no lo especifica, pero la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias impone a los usuarios del transporte público de viajeros la obligación de «hacer un uso adecuado de los vehículos que utilice, evitando su deterioro y suciedad».

Según Hernández, esto da pie a la reclamación de indemnizaciones. «Lógicamente, no es lo mismo que un niño esté malo y se vomite, que salgas de juerga y sepas que estás perjudicado y cojas un taxi sabiendo que tienes el vómito en el buche», aseguró.

Desde Autaxi-GC se insiste en que el servicio público del taxi «merece un respeto» y anunció que va a trabajar «por dignificarlo y que no se vea al taxista como el desgraciado que no tiene otro sitio donde ir. El taxi no es una vía de escape sino un trabajo digno donde se hace una inversión fuerte».