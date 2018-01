Comparan el caso de Quer con el de Yéremi

Sin entrar en detalles ni citarlo expresamente, el coronel jefe de la UCO ha trazado un paralelismo entre la investigación sobre Diana Quer, cuyo cuerpo fue recuperado el 31 de diciembre en un pozo de una nave en Rianxo tras la confesión de José Enrique A.G., alías ‘El Chicle’, y la del niño Yéremi Vargas, desaparecido en Vecindario (Gran Canaria) 10 de marzo de 2007. «Un caso muy parecido en Canarias donde sí pero no», ha dicho el responsable policial.

Sánchez Corbí ha justificado la rueda de prensa junto con el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, y el coronel jefe de la Comandancia de A Coruña, Francisco Javier Jambrina Rodríguez, en que el de Diana Quer fue un caso muy mediático con «demasiada información que no se correspondía con la realidad». «Son los casos más difíciles de investigar», ha comentado, «porque no hay testigo, no hay móvil y no hay víctima».

El coronel jefe de la UCO ha pedido comprensión para no incrementar el dolor que padecen los familiares y allegados de Diana Quer, y también por respeto a las decisiones judiciales. «En España no se detiene preventivamente», ha asegurado, insistiendo en la importancia de recabar pruebas, algo a lo que «nunca» renuncia la Guardia Civil. «Difícilmente una policía del mundo podría haber hecho más», ha apuntado, señalando que contaron con recursos humanos y materiales suficientes.