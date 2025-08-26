Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del accidente en la GC-1, a la altura de Playa del Inglés. C7

Cierre del carril derecho en la GC-1 sentido sur por accidente en Playa del Inglés

El siniestro obligó a interrumpir el tráfico en uno de los carriles, generando retenciones en dirección sur

CANARIAS7

CANARIAS7

Playa del Inglés

Martes, 26 de agosto 2025, 11:13

Un accidente de tráfico registrado en la GC-1, a la altura de Playa del Inglés, provoca el cierre del carril derecho en sentido sur durante la mañana de este martes. Las autoridades de tráfico se desplazaron hasta la zona para atender la incidencia y regular la circulación, que se vio afectada por retenciones en la vía.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la gravedad del siniestro ni sobre posibles heridos. Las autoridades recomiendan a los conductores extremar la precaución en la zona y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternativas mientras se restablece la normalidad en la circulación.

